Mercato : Fekir à Newcastle, la grosse cote !

Dans : Mercato.

Sous contrat avec le Bétis Séville jusqu’en 2023, Nabil Fekir risque d’être l’un des grands agitateurs du prochain mercato.

L’ancien capitaine de l’OL a réalisé une saison très solide avec le Bétis Séville (7 buts, 6 passes décisives). En plus de cela, son style de jeu très spectaculaire, son âge encore assez jeune et ses caractéristiques techniques font de lui l’un des joueurs les plus courtisés d’Espagne dans l’optique du prochain mercato. La preuve, le Mundo Deportivo confirme en ce début de semaine l’intérêt du FC Barcelone à l’égard de l’ancien Lyonnais. Dans l’esprit des dirigeants catalans, le champion du monde 2018 est un milieu offensif capable d’évoluer dans un 4-3-3, raison pour laquelle Nabil Fekir serait le plan B de Barcelone en cas d’échec dans le dossier… Miralem Pjanic, joueur au profil pourtant diamétralement différent.

Le champion d’Espagne en titre n’est pas le seul club sur les rangs puisque toujours selon le média espagnol, Newcastle souhaite surprendre tout le monde en raflant la mise dans le dossier Nabil Fekir. En passe d’être rachetés au fonds public d'investissement saoudien, les Magpies disposeront d’une force de frappe financière sans égale ou presque en Europe dans les années à venir. Reste que de son côté, Nabil Fekir ne devrait pas donner suite à l’intérêt de Newcastle. En effet, le joueur formé à l’OL privilégierait un club qui dispute une coupe d’Europe en cas de départ du Bétis Séville lors du prochain mercato estival. De plus, Arsenal et l’AC Milan observent également la situation de Fekir, sans pour autant avoir dégainé la moindre offre. De son côté, le milieu offensif de 26 ans n’exclut aucune possibilité. Il pourrait notamment rester une saison supplémentaire au Bétis Séville, malgré les nombreuses sollicitations. L'OL suivra de près ce dossier puisqu'en cas de transfert, le club rhodanien percevra 10 % d’une éventuelle plus-value.