OL : Fekir cartonne, les millions vont pleuvoir à Lyon

Dans : OL.

Un an seulement après son arrivée au Bétis Séville en provenance de Lyon, Nabil Fekir jouit d’une très belle cote en Espagne.

Il faut dire que pour une première saison, l’ancien capitaine de Lyon s’est montré performant en Andalousie avec 7 buts en 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Sans surprise, son style de jeu très technique colle parfaitement avec ce qu’aiment les techniciens de Liga, d’où sa très belle cote sur le marché des transferts. Parfois annoncé à Barcelone ou au Real Madrid, Nabil Fekir ne sera toutefois pas bradé par le Bétis Séville. Un an après l’avoir recruté pour seulement 19 ME en provenance de l’Olympique Lyonnais, l’actuel dixième de Liga a fixé le prix de son champion du monde 2018 à 50 ME, à en croire les informations du journal AS.

Une vente d’une telle envergure ferait bien évidemment le bonheur du comptable du Bétis Séville… mais pas seulement. Car dans son article, le média espagnol rapporte que 20 % d’une éventuelle plus-value seront directement versés à l’Olympique Lyonnais, dont le président Jean-Michel Aulas tenait impérativement à négocier un intéressement lors du départ de Nabil Fekir l’été dernier. De plus, l’entourage du joueur percevra également une commission en cas de transfert, à hauteur de 10 % d’une éventuelle plus-value. Autant dire qu’un départ de Nabil Fekir ferait des heureux cet été. Mais à un an de l’Euro, il n’est pas encore certain que l’ancien meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais tienne impérativement à faire ses valises. D’autant que Didier Deschamps apprécie son profil, et n’hésitera pas à le sélectionner s’il jouit d’un temps de jeu important comme c’est le cas cette saison. Plus que jamais, l’avenir de Nabil Fekir est donc très incertain et dans les prochaines semaines, l’Olympique Lyonnais suivra l’évolution du dossier avec attention…