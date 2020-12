Mercato : Duel OL-Rennes pour cette pépite suédoise de 17 ans

Dans : Mercato.

L'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais pourraient bien être en concurrence concernant un jeune crack suédois de 17 ans.

Le contexte économique actuel risque de pousser les clubs de Ligue 1 à dénicher des pépites évoluant dans des championnats étrangers moins huppés. Alors qu'il a été recalé par Marcus Thuram lors du dernier mercato, l'OL fait partie de ces clubs qui vont opter pour cette stratégie. Mais sur leur route, les Lyonnais risquent de se frotter à la concurrence du Stade Rennais. En effet, les deux clubs auraient tous les deux ciblé une jeune pépite suédoise évoluant au club de Hammarby. Selon le site FotbollDirekt, les deux formations de Ligue 1 sont toutes les deux intéressées par Aimar Sher, jeune milieu de terrain évoluant dans le championnat suédois.

À l'âge de 17 ans seulement, le joueur né en Irak mais de nationalité suédoise a explosé cette saison chez son club de Hammarby, pourtant seulement 7e du championnat. Milieu de terrain technique, possédant une belle qualité de passe et surtout une excellente vision du jeu, Aimar Sher a tapé dans l'oeil de nombreux clubs. Si l'OL et Rennes se sont positionnés pour une arrivée au prochain mercato, la concurrence risque d'être rude. Des clubs comme Brighton, l'AZ Alkmaar ou encore le Borussia Mönchengladbach ont également manifesté leur intérêt pour la jeune pépite de bientôt 18 ans. Totalement inconnu il y a encore quelques mois, le milieu axial a disputé 18 matchs avec son club cette saison. Selon FotbollDirekt, la valeur d'Aimar Sher est estimée à 3 millions d'euros, une somme abordable pour les deux clubs français. Avec ce transfert, Lyon et Rennes préparent certainement l'avenir, alors qu'ils pourraient tous les deux perdre un cadre au milieu de terrain l'été prochain avec Houssem Aouar et Eduardo Camavinga.