Mercato : Dele Alli dragué en L1, mais ce n'est pas le PSG !

Dans : Mercato.

Dele Alli, qui possède toujours un avenir très incertain à Tottenham en raison de son caractère incompatible avec José Mourinho, connait un début de saison déjà très difficile.

De quoi le pousser vers la sortie ? C’est une possibilité étudiée par le PSG, qui a préféré ne pas y donner suite, Nasser Al-Khelaïfi ayant discuté avec Tottenham d’un prêt avec option d’achat, ce qui ne convient pas du tout aux dirigeants londoniens. Pour un PSG limité financièrement, cela semble le fin de la piste de l’international anglais, qui aurait aimé se relancer chez le finaliste en titre de la Ligue des Champions. Mais celui-ci pourrait tout de même atterrir en France, ou presque.

En effet, le média spécialisé 90min.com affirme que l’AS Monaco fonce désormais sur cette piste. Un dossier mené par Paul Mitchell, nouveau directeur sportif du club de la Principauté, et qui connait personnellement Dele Alli, qu’il a croisé quand il terminait sa carrière au MK Dons, où Alli a débuté, et qu’il a ensuite fait venir à Tottenham quand il s’occupait du recrutement. Une nouvelle opération en cours est donc réalisable, et sur le plan financier, l’ASM est capable de quelques coups de folie. Mais signer dans la Principauté n’est pour le moment pas la priorité de l’Anglais, qui ne se voit pas zapper la Coupe d’Europe alors qu’il cherche à valider sa place avec sa sélection à l’Euro 2021. Il faudra donc que Paul Mitchell se montre très convaincant pour boucler cette opération, qui serait certainement un énorme coup dans le championnat de France s’il venait à s’accomplir.