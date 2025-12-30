ICONSPORT_279529_0151

Nice : Puel valide l'arrivée d'une star galloise

OGC Nice30 déc. , 14:40
parHadrien Rivayrand
L’OGC Nice a du pain sur la planche pour remonter la pente. Les Aiglons souhaitent néanmoins mettre toutes les chances de leur côté afin de vivre une année 2026 satisfaisante. Cela passera notamment par des renforts lors du mercato hivernal.
Nice traverse actuellement une importante crise de résultats. Ce marché des transferts d’hiver devrait ainsi permettre aux Aiglons d’apporter quelques retouches à leur effectif. Déjà, Franck Haise a quitté le navire et a été remplacé par Claude Puel. L’ancien entraîneur de l’OL voudra des garanties pour mener à bien sa mission dans le sud de la France. Puel et la direction niçoise vont devoir travailler de concert afin de faire venir des joueurs capables d’apporter rapidement une réelle plus-value à l’effectif. Un profil plaît particulièrement en Angleterre du côté de Tottenham.

Ben Davies bientôt Niçois ? 

Selon les dernières informations de L’Équipe, Nice apprécie en effet beaucoup Ben Davies. Le joueur gallois était déjà supervisé l’été dernier, sans que l’opération n’aboutisse. À 32 ans, le latéral ne sera toutefois pas facile à attirer. D’abord en raison de son salaire conséquent, mais aussi parce qu’il souhaiterait un contrat de longue durée en cas de départ de Tottenham.
Ben Davies pourrait néanmoins apporter beaucoup à une équipe niçoise décimée par les blessures et en manque de leaders. Toutes les parties devront faire un effort dans ce dossier pour qu’une arrivée de Davies à Nice devienne possible.

Le joueur sera en fin de contrat en juin prochain et sait qu’il a besoin de temps de jeu s’il veut rebondir dans une belle équipe. À noter qu’outre Ben Davies, l’OGC Nice est également dans le coup pour s’attacher les services de Sergio Ramos. L’idée est de réaliser des coups à moindre coût afin d’assurer une belle deuxième partie de saison en Ligue 1.
La grogne est toujours vive sur la Côte d’Azur et Claude Puel a encore beaucoup de travail devant lui.
Derniers commentaires

Elye Wahi rejoint Nice, accord total

il est preté par francfort, qui est decu de son rendement, et espère qu'il se relance en ligue 1. Shema classique

OL : Le prêt de Disasi capote pour une raison

Surtout pas lui ce serait une grosse erreur de l’OL

OL : Le prêt de Disasi capote pour une raison

Et... demain, Foot01 écrira le contraire. 😏

PSG : Vitinha contre Vinicius, le Real tente l'échange du siècle

Si, il l'a dit dès son arrivée en 2017...et il devait y aller plus tôt.. Rien à voir avec Vitinha qui n'a jamais dit vouloir comme objectif le Real.

Elye Wahi rejoint Nice, accord total

Si l'objectif c'est d'aider Nice à remonter la pente, il y a de quoi être dubitatif

