Kylian Mbappé prépare un mercato de fou à Caen

Le Stade Malherbe de Caen a officialisé ce lundi la nomination de Gaël Clichy au poste d’entraîneur. Un changement qui en appelle d’autres puisque le clan Mbappé a l’intention d’être actif au mercato.

Le changement, c’est maintenant au Stade Malherbe de Caen. L’ancien entraîneur Maxime d’Ornano a été remercié après les mauvais résultats obtenus depuis octobre (série en cours, une seule victoire lors des sept derniers matchs). Gaël Clichy a été nommé pour le remplacer comme le club détenu par la famille Mbappé l’a confirmé dans un communiqué officiel ce lundi.

« Le Stade Malherbe Caen annonce l’arrivée de Gaël Clichy en tant qu’entraîneur principal de son équipe professionnelle. Ancien international français, il apportera au Club son expérience du très haut niveau, sa connaissance du football moderne et son exigence au quotidien. Il sera accompagné de Marvin Esor, qui viendra compléter le staff technique actuel qui demeure inchangé » a notamment écrit le SM Caen sur son site officiel. Avec ce changement d’entraîneur, le club normand espère pouvoir jouer les premiers rôles lors de la seconde partie de la saison alors qu’il occupe actuellement la 10e place du National.

« Gaël Clichy, choix de Reda Hammache, a donc été nommé entraîneur de Caen. Des changements au mercato sont à prévoir aussi » a confirmé le journaliste sur son compte X. Mais pour espérer une meilleure dynamique, Kylian Mbappé sait qu’il faudra offrir à Gaël Clichy des joueurs d’un niveau suffisant pour remonter au classement. C’est la raison pour laquelle il va y avoir du mouvement lors de ce mercato hivernal au Stade Malherbe de Caen selon le journaliste Romain Molina.a confirmé le journaliste sur son compte X.

Caen très actif cet hiver au mercato

L’enthousiasme est plutôt de mise à Caen après la nomination de Gaël Clichy, dont le travail en tant qu’adjoint de Thierry Henry lors des JO avec la France avait été salué par les joueurs ainsi que par l’ancienne légende d’Arsenal et des Bleus. Reste maintenant à voir quelles seront les recrues que le SM Caen parviendra à attirer cet hiver pour permettre à Gaël Clichy d’inverser la tendance ou en tout cas d’amorcer un nouveau souffle dans les prochaines semaines.