Le PSG a payé 65 ME pour « le meilleur attaquant d’Europe »

Considéré comme le super-sub idéal du côté du Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos a parfois été décrié. Ce mardi son agent Jorge Mendes s’est exprimé sur le Portugais. Selon lui, l'ancien du Benfica a tout pour devenir le meilleur attaquant du monde.

Souvent utilisé en fin de match par Luis Enrique, Gonçalo Ramos reste un élément important au sein de l’effectif de l’Espagnol. L’attaquant portugais a disputé 23 matchs toutes compétitions confondues cette saison pour neuf buts et une passe décisive. Tout cela en moins de 1000 minutes de jeu depuis août. Avec près de 50% de titularisations en Ligue 1 sur le début de saison, l’ancien joueur de Benfica est régulièrement cité parmi les potentiels départs pour gratter du temps de jeu. Néanmoins, Luis Enrique compte toujours sur celui qui a rejoint la capitale française en août 2023 contre 65 millions d’euros.

Ramos a tout pour réussir

Ce mardi, son agent Jorge Mendes s’est exprimé sur le numéro neuf de 24 ans. Selon lui Gonçalo Ramos a toutes les qualités pour exploser au plus haut niveau. « Gonçalo Ramos a les qualités pour devenir le meilleur attaquant du monde. En termes de productivité, compte tenu du temps de jeu et des buts marqués, c’est le meilleur attaquant d’Europe et il peut jouer dans n’importe quelle équipe du monde », explique-t-il au média A Bola dans une interview.

G. Ramos Portugal • Âge 24 • Attaquant Coupe de France Matchs 1 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 UEFA Nations League Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 5 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 16 Buts 4 Passes décisives 0 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0