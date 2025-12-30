Le PSG a payé 65 ME pour « le meilleur attaquant d’Europe »

il est preté par francfort, qui est decu de son rendement, et espère qu'il se relance en ligue 1. Shema classique
Surtout pas lui ce serait une grosse erreur de l’OL
Et... demain, Foot01 écrira le contraire. 😏
Si, il l'a dit dès son arrivée en 2017...et il devait y aller plus tôt.. Rien à voir avec Vitinha qui n'a jamais dit vouloir comme objectif le Real.
Si l'objectif c'est d'aider Nice à remonter la pente, il y a de quoi être dubitatif
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
🇵🇹🗣️ Jorge Mendes : "Gonçalo Ramos a les capacités pour devenir le meilleur avant-centre du monde. Au regard des minutes qu’il a jouées et des buts qu’il a marqués, c’est le meilleur attaquant d’Europe et il peut jouer dans n’importe quelle équipe du monde."