ICONSPORT_280428_0145

Le PSG a payé 65 ME pour « le meilleur attaquant d’Europe »

PSG30 déc. , 14:00
parNathan Hanini
1
Considéré comme le super-sub idéal du côté du Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos a parfois été décrié. Ce mardi son agent Jorge Mendes s’est exprimé sur le Portugais. Selon lui, l'ancien du Benfica a tout pour devenir le meilleur attaquant du monde.
Souvent utilisé en fin de match par Luis Enrique, Gonçalo Ramos reste un élément important au sein de l’effectif de l’Espagnol. L’attaquant portugais a disputé 23 matchs toutes compétitions confondues cette saison pour neuf buts et une passe décisive. Tout cela en moins de 1000 minutes de jeu depuis août. Avec près de 50% de titularisations en Ligue 1 sur le début de saison, l’ancien joueur de Benfica est régulièrement cité parmi les potentiels départs pour gratter du temps de jeu. Néanmoins, Luis Enrique compte toujours sur celui qui a rejoint la capitale française en août 2023 contre 65 millions d’euros.

Ramos a tout pour réussir

Ce mardi, son agent Jorge Mendes s’est exprimé sur le numéro neuf de 24 ans. Selon lui Gonçalo Ramos a toutes les qualités pour exploser au plus haut niveau. « Gonçalo Ramos a les qualités pour devenir le meilleur attaquant du monde. En termes de productivité, compte tenu du temps de jeu et des buts marqués, c’est le meilleur attaquant d’Europe et il peut jouer dans n’importe quelle équipe du monde », explique-t-il au média A Bola dans une interview.
G. Ramos

G. Ramos

PortugalPortugal Âge 24 Attaquant

Coupe de France

Matchs1
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Nations League

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs5
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs16
Buts4
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
Des mots forts concernant le Portugais aux 22 sélections. En contrat jusqu’en 2028, Gonçalo Ramos pourrait cependant aller voir ailleurs. Le média CaughtOffside a dévoilé ce lundi que Liverpool pourrait tenter le coup avec le Portugais. L’objectif des Reds est de renforcer le secteur offensif pour la seconde partie de saison. La blessure d’Alexander Isak oblige le club de la Mersey à réagir. De son côté, le PSG n’a pas commenté les rumeurs. Le club de la capitale doit de son côté conserver un effectif large pour jouer sur tous les tableaux et pallier les blessures, trop nombreuses depuis le début de la saison.

Lire aussi

PSG : Gonçalo Ramos prêté six mois, sacrée surprisePSG : Gonçalo Ramos prêté six mois, sacrée surprise
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_280563_0059
FC Nantes

Nantes rate le recrutement d'une star de la CAN 2025

ICONSPORT_280505_0207
ASSE

ASSE : Coup dur, Bardeli dit non aux Verts

ICONSPORT_279597_0179
PSG

Le Real ou rien, il déchire l'offre en or du PSG

elye wahi jete dehors et propose a un club de ligue 1 iconsport 258183 0100 393060
OGC Nice

Elye Wahi rejoint Nice, accord total

Fil Info

30 déc. , 17:30
Nantes rate le recrutement d'une star de la CAN 2025
30 déc. , 17:00
ASSE : Coup dur, Bardeli dit non aux Verts
30 déc. , 16:30
Le Real ou rien, il déchire l'offre en or du PSG
30 déc. , 16:09
Elye Wahi rejoint Nice, accord total
30 déc. , 15:30
Kylian Mbappé prépare un mercato de fou à Caen
30 déc. , 15:00
OL : Le prêt de Disasi capote pour une raison
30 déc. , 14:40
Nice : Puel valide l'arrivée d'une star galloise
30 déc. , 14:20
L'ASSE ose défier Milan pour l'après-Stassin

Derniers commentaires

Elye Wahi rejoint Nice, accord total

il est preté par francfort, qui est decu de son rendement, et espère qu'il se relance en ligue 1. Shema classique

OL : Le prêt de Disasi capote pour une raison

Surtout pas lui ce serait une grosse erreur de l’OL

OL : Le prêt de Disasi capote pour une raison

Et... demain, Foot01 écrira le contraire. 😏

PSG : Vitinha contre Vinicius, le Real tente l'échange du siècle

Si, il l'a dit dès son arrivée en 2017...et il devait y aller plus tôt.. Rien à voir avec Vitinha qui n'a jamais dit vouloir comme objectif le Real.

Elye Wahi rejoint Nice, accord total

Si l'objectif c'est d'aider Nice à remonter la pente, il y a de quoi être dubitatif

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading