Mercato : Cristiano Ronaldo au Barça, la dinguerie se confirme !

Comme indiqué lundi soir par la presse espagnole, Cristiano Ronaldo pourrait rebondir au FC Barcelone lors de ce mercato estival.

Le feuilleton de l’été est lancé. Désireux de continuer à écrire sa légende en Ligue des Champions, ce qui ne sera pas possible cette saison avec Manchester United, Cristiano Ronaldo envisage un départ fracassant. Lundi soir, le journal AS lâchait une véritable bombe en dévoilant que Jorge Mendes, qui n’est autre que l’agent de CR7, avait diné avec Joan Laporta… président du FC Barcelone. RMC est en mesure de confirmer l’existence de ce rendez-vous, lequel s’est bel et bien tenu pour discuter de l’avenir de Cristiano Ronaldo et d’un possible transfert du Portugais au Barça. Joueur historique du Real Madrid, l’attaquant mancunien envisage donc bien l’impensable avec un départ vers la Catalogne. Les options sont toutefois multiples pour Cristiano Ronaldo car selon RMC, trois autres clubs européens sont intéressés par sa venue.

La radio affirme que Chelsea, le Bayern Munich et Naples ont manifesté leur intérêt pour Cristiano Ronaldo au cours des dernières heures, sans pour autant formuler une offre concrète à son club de Manchester United, où il est encore sous contrat jusqu’en 2023. Attendu lundi à Carrington, le centre d'entraînement de Manchester United, Cristiano Ronaldo était absent. Un signe que son départ est imminent et que le Portugais n’envisage pas de disputer l’Europa League avec les Red Devils, lui qui a écrit sa légende en Ligue des Champions ces quinze dernières années. Pour en revenir à l’intérêt du FC Barcelone, il intervient dans un contexte particulier, quelques jours après l’annonce selon laquelle le club catalan a 200 millions d’euros en stock pour faire son mercato. De l’argent qui donne visiblement de drôles d’idées à Joan Laporta alors que parallèlement, les rumeurs autour d’un retour de Lionel Messi en provenance du PSG commencent à fleurir de nouveau.