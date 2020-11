Mercato : Cristiano Ronaldo à Wolverhampton, c’est écrit

Dans : Mercato.

Le PSG, Manchester United, LA Galaxy ? Non, s’il devait quitter la Juventus, Cristiano Ronaldo irait plutôt à Wolverhampton.

Une destination qui en surprendrait plus d’un, mais pas Troy Deeney. L’attaquant de Watford a été interrogé par Talk Sport sur la destination parfaite pour CR7 s’il devait changer d’air à la fin de la saison. Ce serait donc direction les Wolves, soit le club le plus portugais de la Premier League, et de loin. En effet, en plus de l’entraîneur Nuno Espirito Santo, la formation de la lointaine banlieue de Birmingham compte actuellement 8 joueurs lusitaniens (Ferreira, Moutinho, Podence, Fabio Silva, Semedo, Pedro Neto, Rubén Neves et Rui Patricio), et pourrait donc en compter un de plus. Le plus prestigieux.

« Je pense davantage à un club comme Wolverhampton parce que la connexion portugaise fonctionnerait. Cette équipe construit quelque chose avec les joueurs qu’elle a et va vraiment pousser pour être dans le top six pour les années à venir. Le lien avec le Portugal, comme je l’ai dit, est également très positif. Si vous essayez d’atteindre le niveau suivant, c’est le type de joueur dont vous avez besoin. S’il était disponible, je serais surpris qu’il n’y ait pas une équipe parmi les dix premiers qui essaie de l’intégrer en Premier League », a confié Troy Deeney, qui va certainement faire rêver de nombreux fans des Wolves avec cette confidence. Pour cela, il faudrait non seulement avoir les moyens financiers de faire venir CR7, mais en plus aller chercher une place en Ligue des Champions, ce qui n’est pas une mince affaire en Premier League. Néanmoins, cette saison, Manchester United, Arsenal et même Manchester City sont en difficulté, ce qui pourrait donner lieu à une surprise. Alors, CR7 au Molineux Stadium en 2021 ?