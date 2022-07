Mercato : Cristiano Ronaldo à Chelsea, c'est chaud

Dans : Mercato.

Cristiano Ronaldo a récemment demandé à quitter Manchester United. Désireux de jouer la Ligue des champions, le quintuple Ballon d'Or pourrait rester en Premier League.

Un an après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo veut déjà quitter le navire. Les Red Devils ne disputeront pas la prochaine Ligue des champions, un fait qui dérange CR7. Le Portugais, âgé de 37 ans, veut soulever un nouveau sacre européen et sait que le temps est compté. Et il ne manquera pas de propositions cet été pour trouver de nouveau chaussure à son pied. En Premier League, certaines équipes pensent à son profil. C'est notamment le cas de Chelsea. Selon les informations de The Athletic, le copropriétaire du club londonien, Todd Boehly, a récemment eu une rencontre avec Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo, pour essayer de prendre la température concernant une potentielle arrivée du joueur portugais à Chelsea. Et quelques tendances se dégagent déjà sur le sujet, et ce en faveur d'un transfert de CR7 chez les champions d'Europe 2021.

Tuchel fan du profil de Ronaldo

Quelques joueurs de Manchester United seraient soulagés de voir Cristiano Ronaldo partir du club et plus libérés sur et en dehors du terrain.



Toujours d'après le média britannique, Thomas Tuchel est un admirateur de longue date de Ronaldo. La perspective de pouvoir entrainer le Lusitanien plait beaucoup à l'ancien entraineur du PSG. Reste à savoir comment il pourrait intégrer CR7 à son dispositif, lui qui fait de l'équilibre collectif une priorité. En tout cas, Chelsea fait partie des équipes qui peuvent aussi se permettre de s'aligner sur le salaire de Ronaldo, qui tourne à plus de 17 millions d'euros par an. Sous contrat avec Manchester United jusqu'en 2023, l'ancien du Real Madrid est estimé à près de 30 millions d'euros, surtout que les Red Devils ne feront pas de cadeaux à un concurrent direct en Premier League. Si un transfert de Ronaldo à Chelsea est encore loin d'être fait, il est entendu que la direction des Blues prend son dossier au sérieux. A noter que Chelsea n'est pas le seul club intéressé. Les noms du Bayern Munich ou encore du Napoli reviennent fréquemment dans la presse. De son côté, United réfléchit à faire d'Anthony (Ajax) le remplaçant de Ronaldo. Le Brésilien est un ancien joueur d'Erik ten Hag et fait partie des plus grands cracks de sa génération.