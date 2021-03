Mercato : CR7, Messi et Neymar, Beckham y pense

Dans : Mercato.

Co-propriétaire de l’Inter Miami en Major League Soccer, David Beckham a pour ambition de recruter les meilleurs joueurs au monde. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar font donc partie des cibles potentielles de l’Anglais qui pense posséder un argument à la fois simple et efficace.

Malgré son développement ces dernières années, la Major League Soccer n’est pas encore perçu comme un championnat de très haut niveau. Dans l’esprit des amoureux du football, la MLS a encore un certain retard par rapport à certaines compétitions européennes. Il est donc compliqué pour ses dirigeants d’attirer les meilleurs joueurs au monde. C’est pourtant l’objectif que s’est fixé David Beckham.

La confiance de Beckham

A la tête de l’Inter Miami, l’Anglais ne s’interdit pas de rêver et se croit même capable de convaincre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou encore la star du Paris Saint-Germain Neymar sans forcer. « Quel seraient mes arguments pour convaincre ces trois stars ? Pour être honnête, ce n'est pas un discours très difficile, a lâché l’ancien ailier emblématique de Manchester United, dans un entretien accordé à ESPN. Il suffit de dire "Miami" et ils disent presque : "OK !". » A priori, il en faudra un peu plus pour les inciter à s’exiler. En tout cas, David Beckham, qui a réussi à convaincre Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain de rejoindre sa franchise, croit en son projet.

« Sans aucun doute, c'est le type de joueurs que l'on aspire à recruter, a confiait-il récemment. Je pense que les supporters apprécieraient beaucoup. Mais vous savez, en tant que propriétaires, on veut des joueurs qui sont motivés, qui veulent gagner, c'est notre priorité. Avec Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain, ce sont des joueurs qui ajoutent au côté extravagant et glamour du club. » En ce qui concerne Neymar, ça ne sera pas pour tout de suite étant donné que le Brésilien s’apprête à prolonger au PSG.