Juventus : Cristiano Ronaldo coûte 70 ME et des victoires

Malgré des statistiques à couper le souffle, le cas Cristiano Ronaldo divise les supporters de la Juventus Turin à l’approche du mercato.

Et pour cause, nombreux sont ceux qui estiment que Cristiano Ronaldo coûte trop cher à la Juventus Turin et empêche les dirigeants turinois de bâtir une grosse équipe en raison des contraintes économiques imposées par la présence du Portugais. Ancien président de la Juventus Turin à la fin des années 2000, Giovanni Cobolli Gigli est de cet avis. Dans une interview accordée à Calcio Mercato News, le dirigeant italien estime que Cristiano Ronaldo coûte 60 à 70 ME par an à la Juventus Turin, et que son départ ne serait pas une mauvaise nouvelle pour le champion d’Italie en titre. Il s’explique…

« J’ai toujours dis que c’était un achat trop important en termes de coût, que ce soit en salaire et en transfert. Je n’ai jamais remis en question le fait que Cristiano Ronaldo soit l’un des meilleurs joueurs du monde. Mais évidemment, l’acheter signifie que l’on créé un système de jeu pour lui et cela compromet le collectif. Je dis cela depuis trois ans. S’il va rester ? Je ne sais pas… Paratici (directeur sportif de la Juventus Turin) dit qu’il n’y a pas de problème, mais il est dans son rôle. A mon avis, il ne restera pas si un club se positionne et est capable de donner à Cristiano Ronaldo ce que la Juventus lui donne, soit 31 ME net par an » a-t-il expliqué avant de conclure.

« Ronaldo coûte entre 60 et 70 ME par an »

« Le départ de Cristiano Ronaldo est possible car il coûte entre 60 et 70 ME à la Juventus Turin. Je suis convaincu que l’on peut trouver des joueurs qui redonnent à la Juventus un jeu collectif, une force d’équipe, en cas de départ de CR7. Je suis très critique avec les dirigeants mais par exemple, Chiesa était un excellent achat » a souligné Giovanni Cobolli Gigli, pour qui un éventuel transfert de Cristiano Ronaldo l’été prochain pourrait soulager les finances de la Juventus Turin et ainsi permettre aux dirigeants bianconeri d’investir à certains postes ayant besoin d’être renforcés. C’est tout l’enjeu du prochain mercato pour la Juventus Turin alors que le nom de Cristiano Ronaldo est parfois associé au PSG, au Real Madrid ou à la Major League Soccer.