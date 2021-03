Mercato : City éjecté des négociations pour Rabiot

Dans : Mercato.

Malgré les difficultés rencontrées par la Juventus Turin cette saison, Adrien Rabiot est un titulaire indiscutable aux yeux d’Andrea Pirlo.

Titularisé à 22 reprises depuis le début de la saison en Série A (deux buts, une passe décisive), l’international tricolore alterne le très bon et le moyen. Malgré une certaine forme d’irrégularité, l’ex-milieu défensif du Paris Saint-Germain demeure un joueur cadre des Bianconeri, à l’instar de Cristiano Ronaldo ou encore de Rodrigo Bentancur. Aussi bien capable d’évoluer devant la défense que de se projeter dans une position de relayeur ou de milieu gauche, Adrien Rabiot a de grandes chances de faire partie de la liste des 23 joueurs appelés par Didier Deschamps pour participer à l’Euro 2021.

Visiblement, Andrea Pirlo et le sélectionneur de l’Equipe de France ne sont pas les seuls à apprécier le profil d’Adrien Rabiot. Et pour cause, Pep Guardiola serait également friand des qualités du natif de Paris, comme indiqué par l’agent historique italien Vincenzo Morabito dans une interview accordée à Tuttosport. « Rabiot est sur la short-list de Pep Guardiola à Manchester City. Toutefois, il ne quittera pas la Juventus Turin cet été » a fait savoir l’insider transalpin, pour qui Adrien Rabiot figure dans les petits papiers de Pep Guardiola dans l’optique des années à venir. Reste maintenant à voir s’il est effectivement impossible de voir Adrien Rabiot quitter la Juventus Turin alors qu’en Italie, certains bruits de couloir indiquent que le champion d’Italie en titre ne fermera pas la porte à un transfert du Français en cas de proposition attrayante financièrement. Il faut dire que comptablement, la plus-value sera très intéressante pour la Juventus dans la mesure où Adrien Rabiot a été récupéré pour zéro euro en provenance du Paris Saint-Germain…