Mercato : Chelsea se lance sur Wesley Fofana !

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Recalé par le PSG pour Kimpembe et grillé par le club parisien pour Mukiele, Chelsea s’attaque à Wesley Fofana.

En début de mercato, Chelsea a frappé fort en recrutant Kalidou Koulibaly en provenance de Naples. L’objectif de ce recrutement était de compenser le départ très préjudiciable d’Antonio Rüdiger au Real Madrid. Depuis, un second défenseur a fait ses valises en la personne d’Andreas Christensen, qui a filé au FC Barcelone et qui oblige Chelsea à recruter un autre joueur dans ce secteur de jeu. Tour à tour, les Blues ont échoué dans les dossiers Presnel Kimpembe (PSG), Nordi Mukiele (Leipzig) ou encore Jules Koundé (FC Séville), tout proche du FC Barcelone. Visiblement fan des défenseurs français, Thomas Tuchel a activé une nouvelle piste made in France. Sky Sport dévoile que le joueur formé à l’ASSE est la priorité de Chelsea pour cette deuxième partie du mercato.

Wesley Fofana nouvelle cible de Chelsea

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wesley Fofana (@lawestt_)

De retour après une grave blessure au genou, Wesley Fofana s’est imposé en seulement quelques semaines comme le taulier de la défense de Leicester. Les Foxes ont d’ailleurs conscience de la valeur de Wesley Fofana puisque Sky Sport dévoile que l’ancien Stéphanois est « jugé intransférable » à moins d’une « offre vertigineuse » de la part de Chelsea. Autant dire que pour les Blues, il faudra faire sauter la banque afin de recruter Wesley Fofana et ainsi composer une défense de rêve aux côtés de l’expérimenté Thiago Silva et du roc Kalidou Koulibaly. Reste maintenant à voir jusqu’où les dirigeants de Chelsea seront prêts à monter pour le joueur. Il sera également intéressant de voir si Wesley Fofana sera chaud pour rallier les Blues, ou si le natif de Saint-Etienne sera plutôt dans l’optique de disputer une saison pleine avec Leicester avant d’envisager un transfert dans un grand club. Nul doute que ce dossier sera en tout cas crucial pour Thomas Tuchel, lassé d’essuyer des refus en défense centrale.