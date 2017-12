Mercato : Cenk Tosun à Everton, un pont d'or pour Gignac ?

Dans : Mercato, Foot Europeen, Foot Mondial.

En passe de perdre son buteur Cenk Tosun, le club de Besiktas pisterait un certain André-Pierre Gignac en vue du mercato hivernal.

Auteur d'une très bonne première partie de saison sous le maillot de Besiktas, avec notamment une grosse performance lors de la double confrontation face à l'AS Monaco en Ligue des Champions (2-1 puis 1-1), Cenk Tosun devrait rejoindre la Premier League en janvier. Après avoir marqué 14 buts en 24 matchs, l'attaquant turc est effectivement tout proche d'Everton, qui aurait déjà trouvé un accord avec Besiktas pour un transfert de 28 millions d'euros, selon le Guardian. Les Aigles Noirs auront donc les moyens de le remplacer, et ce dès cet hiver.

Pour faire oublier le probable départ de son goleador de 26 ans, le club stambouliote cible plusieurs attaquants. Si le Sénégalais Demba Ba, ancien du BJK et aujourd’hui joueur du Shanghaï Shenhua, se retrouve dans le viseur, André-Pierre Gignac est aussi pisté par Besiktas. Selon Milliyet, l'avant-centre français figure bel et bien sur les tablettes de la formation de Süper Lig, qui disputera les huitièmes de finale de la C1 contre le Bayern Munich, et possède les moyens de faire une énorme offre à APG. Reste désormais à savoir si le joueur de 32 ans a envie de quitter le Mexique et les Tigres, où il est considéré comme une véritable star depuis son arrivée en provenance de l'OM en 2015...