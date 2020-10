Mercato : Cavani prépare une grande annonce pour mardi

Dans : Mercato.

Joueur libre, Edinson Cavani n’a en théorie pas à se soucier de la date butoir de ce lundi soir, qui marque la fin du marché des transferts en Europe.

Mais l’attaquant uruguayen est tout de même conscient que cela fait désormais trois mois qu’il est sans contrat, et que les contacts très poussés avec certains clubs n’ont toujours pas abouti. Son appétit financier est souvent mis en avant pour expliquer l’échec de son arrivée, notamment au Benfica Lisbonne. Depuis, l’Uruguayen essaye de se placer dans des clubs ambitieux à la recherche d’un buteur expérimenté. A 33 ans, il s’est pour le moment fait recaler par la Juventus Turin, Naples, Manchester United et le Real Madrid, mais ne désespère pas de signer à l’Atlético Madrid. Le club espagnol a déjà fait un gros effort pour faire venir Luis Suarez en provenance du FC Barcelone, et pourrait s’offrir une doublette de rêve.

Mais l’attaque 100 % Céleste est encore loin, les discussions n’avançant pas aussi vite. Il faut dire que le meilleur buteur de l’histoire du PSG réclame toujours un salaire atteignant au minimum 8 ME. Mais tout le monde ne peut pas s’aligner sur le niveau du Paris SG en terme de salaire, et Cavani est en train de le comprendre. Au point de perdre patience. Selon les révélations du média hispanique Bitbol, l’attaquant a décidé de tourner définitivement la page du football européen si jamais aucun accord n’était trouvé avant lundi soir. Une manière de faire monter la pression pour obtenir le contrat qu’il veut, mais qui pourrait aussi l’emmener en Amérique du Sud, où il revient dès qu’il le peut. Dès lors, il ferait une croix définitive sur ses ambitions salariales, mais pourrait vivre une fin de carrière dans le championnat brésilien, où Gremio le suit depuis des semaines.