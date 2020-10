Mercato : Cavani, Jovic, Dembélé, le bouquet final de MU

Dans : Mercato.

Toujours aussi prompt à investir en masse pour revenir dans le haut du tableau, Manchester United rêve d’un retour triomphant en Ligue des Champions et d’une véritable lutte pour le titre en Angleterre avec Liverpool ou City.

Pour cela, le Board des Red Devils a encore un dernier coup à jouer, et celui-ci pourrait être fumant. A quatre jours de la fin du mercato, le club anglais travaille sur plusieurs pistes pour s’attacher les services d’un attaquant de premier plan, dévoile The Guardian. Et toutes les solutions sont envisagées. Un forcing pour faire signer Ousmane Dembélé est en cours, mais le FC Barcelone continue de croire en son ailier français malgré des problèmes de comportement et des blessures récurrentes.

Résultat, Manchester United discute aussi avec le Real Madrid, non plus pour Gareth Bale qui a préféré filer à Tottenham, mais pour Luka Jovic, parti pour être la doublure de Karim Benzema, mais en qui Zinedine Zidane n’a clairement pas confiance. La dernière solution est logique, elle se nomme Edinson Cavani, qui est libre de tout contrat, et pourrait donc signer si les deux premières pistes venaient à tomber à l’eau. L’Uruguayen pourrait apporter son expérience et son sens du but, et a l’avantage d’arriver pour zéro euro, même si son salaire risque d’être copieux. En tout cas, la presse anglaise est formelle, le meilleur buteur de l’histoire du PSG fera l’objet d’une offre si MU ne trouve pas son bonheur avant lundi soir. La fin de mercato s’annonce donc mouvementée du côté d’Old Trafford.