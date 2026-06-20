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Mercato : Casemiro rejoint Messi, c'est bouclé à 100%

Mercato20 juin , 13:45
parCorentin Facy
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Un accord total a été trouvé entre Casemiro et l’Inter Miami. L’ancien milieu de terrain brésilien du Real Madrid va rejoindre Lionel Messi au sein de l’équipe américaine cet été.
Auteur d’une très grosse saison avec Manchester United, Casemiro s’apprête à quitter l’Europe. En fin de contrat avec les Red Devils, l’international brésilien va poursuivre sa carrière aux Etats-Unis. Fabrizio Romano révèle ce samedi que l’accord est à présent définitif entre Casemiro et l’Inter Miami. L’ancien joueur légendaire du Real Madrid s’est entendu avec le club américain et va s’engager comme joueur libre dans les heures qui viennent.
« Casemiro veut jouer avec Messi » écrit le spécialiste du mercato, qui avait déjà révélé l’existence de négociations très avancées entre toutes les parties il y a plusieurs jours. L’accord est désormais finalisé à 100% et le « Here we go » est de sorti pour Casemiro, dont l’avenir va donc s’écrire aux côtés de Messi, Suarez, Jordi Alba et Sergio Busquets à l’Inter Miami à la rentée.
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