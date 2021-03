Mercato : Campos zappe l'OM, il file au Real Madrid !

Dans : Mercato.

Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille au cours des dernières semaines, Luis Campos s'éloigne de la France, vu que son nom est maintenant évoqué au Real Madrid.

Depuis le départ de Gérard Lopez au LOSC en fin d'année dernière, Luis Campos est en mode pause. Avec le changement de propriétaire et l'arrivée d'Olivier Létang à la présidence du club nordiste, le recruteur avait dû faire ses valises avec effet immédiat. En recherche active d'un nouveau projet à la hauteur de ses ambitions, Campos a été annoncé avec insistance à Marseille il y a quelques semaines. Sauf qu'au final, Pablo Longoria a décidé de mettre ce dossier de côté. Tout simplement parce qu'il estimait que Campos n'était pas l'homme de la situation, alors que les clés du recrutement olympien ont été données à David Friio, ancien scout de Manchester United. Désormais loin de la France et de sa Ligue 1, où il a prouvé tout son talent à Monaco (2013-2016) puis chez les Dogues (2017-2020), le Portugais devrait poursuivre sa carrière en Espagne.

Luis Campos de retour au Real Madrid ?

En effet, selon Mohamed Toubache-Ter, « Luis Campos devrait rebondir au Real Madrid ». Attiré par la Premier League, où son nom était collé à celui de José Mourinho à Tottenham, Campos pourrait donc retrouver son ancien club. Puisqu'il faut savoir qu'après de multiples expériences dans son pays, au Portugal, Campos avait débuté sa carrière de scout au Real entre 2012 et 2013, quand le Special One était encore l'entraîneur des Merengue. Huit ans après, celui qui a fait des miracles avec Mbappé ou Osimhen pourrait occuper le rôle de chef du recrutement au Real. Si rien n'est encore signé entre Campos et le Real, les deux parties sont en discussions depuis plusieurs jours. En cas de validation des négociations, Madrid pourrait bien signer le grand coup du mercato.