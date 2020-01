Mercato : C’est très chaud pour Olivier Giroud à la Lazio !

Dans : Mercato.

Dans le viseur de Tottenham et toujours surveillé par le PSG en cas de départ d’Edinson Cavani d’ici le 31 janvier, Olivier Giroud a finalement de grandes chances de rebondir en Série A.

Non pas à l’Inter Milan, qui a abandonné ce dossier en dépit de négociations très avancées, mais à la Lazio Rome. En effet, la Gazzetta dello Sport indique ce jeudi après-midi qu’un accord de principe a été trouvé entre Olivier Giroud et les dirigeants romains pour un contrat de deux ans et demi, soit jusqu’en juin 2022 avec un salaire de 2 ME jusqu’en juin puis de 3 ME annuel ensuite. Néanmoins, le dossier n’est pas bouclé puisque désormais, c’est Chelsea qu’il va falloir convaincre. Pour vendre son buteur, indésirable aux yeux de Frank Lampard depuis le début de la saison, Chelsea réclame 6,5 ME.