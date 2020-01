PSG : Olivier Giroud, la surprise du chef Leonardo au mercato ?

Dans : PSG.

La fin du mercato approche à grand pas et alors qu’une issue positive était attendue en début de semaine, Edinson Cavani est toujours un joueur du Paris Saint-Germain.

Ces dernières heures, l’Atlético de Madrid a proposé 15 ME au PSG pour recruter Edinson Cavani, une offre refusée par Nasser Al-Khelaïfi. D’ici la fin du mercato vendredi soir à minuit, les Colchoneros pourraient revenir à la charge avec une ultime offre, qui devrait être de 18 ME. Une proposition qui a des chances de débloquer la situation, et qui risque de provoquer un léger vent de panique dans les bureaux du Paris Saint-Germain. Car le club de la capitale, encore engagé dans toutes les compétitions, n’avait certainement pas prévu de terminer la saison avec Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Eric-Maxim Choupo-Moting comme seuls joueurs capables d’évoluer en pointe, et cela alors que Thomas Tuchel utilise désormais un 4-4-2.

C’est ainsi que selon les informations du journal L’Equipe, plusieurs pistes sont creusées en interne pour remplacer sur le buzzer Edinson Cavani. Comme évoqué par ailleurs, le PSG pense à Kevin Gameiro. Mais selon le quotidien national, un autre international français figure sur les tablettes du Paris Saint-Germain en la personne d’Olivier Giroud. L’attaquant de 33 ans était proche de rejoindre l’Inter Milan cet hiver mais l’opération a finalement capoté, Antonio Conte préférant se renforcer à d’autres postes avec notamment les venues de Christian Eriksen et d’Ashley Young. Bordeaux a bien tenté le coup ces dernières heures, mais l’opération s’avère trop coûteuse financièrement pour le club au scapulaire. Olivier Giroud, dans l’obligation de quitter Chelsea s’il souhaite disputer l’Euro 2020, pourrait donc rebondir au Paris SG même si en interne, l’ancien buteur d’Arsenal et de Montpellier n’apparaît clairement pas comme l’option n°1. En parallèle, un autre cador européen suit également la situation d’Olivier Giroud de près, Tottenham. Mais là encore, Olivier Giroud ne semble pas être la priorité de José Mourinho…