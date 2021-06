Mercato : Boyata en Ligue 1… mais pas à l’OL ?

Dans : Mercato.

A la recherche d’un défenseur central de haut niveau pour épauler Jason Denayer la saison prochaine, l’OL songe à son compatriote Dedryck Boyata.

L’Olympique Lyonnais aimerait beaucoup reconstituer la défense de la Belgique, mais la concurrence est rude dans le dossier Boyata. A la surprise générale, un autre club de Ligue 1 a manifesté son intérêt pour obtenir le renfort du défenseur central du Hertha Berlin. A en croire les informations de Mohamed Bouhafsi, journaliste pour RMC, le Stade Rennais est sur le coup. Initialement, les Bretons souhaitaient recruter Loïc Badé en défense centrale. Mais le transfert du Lensois peine à se concrétiser, les Sang et Or réclamant la coquette somme de 15 ME pour le natif de Sèvres.

Le Stade Rennais n’a aucunement l’intention d’investir une telle somme, raison pour laquelle la piste Dedryck Boyata a été activée. « Le RC Lens bloque le départ de Loïc Badé ! Badé s’est mis d’accord avec le Stade rennais qui a fait une offre de 15M€ ! Vu le blocage, le Stade Rennais s’est tourné vers l’international belge du Hertha Berlin, Dedryck #Boyata. Boyata va même discuter avec Genesio » a publié le journaliste de la radio, pour qui on se dirige donc vers une concurrence franco-française entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais pour Dedryck Boyata. Reste maintenant à voir quel club sera le plus offrant pour l’international belge. A priori, l’Olympique Lyonnais, non-qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, ne devrait pas faire de folies. De son côté, Rennes aura bien du mal à monter au-delà de 15 ME, comme dans le dossier Loïc Badé. Sélectionné par Roberto Martinez pour l’Euro avec la Belgique, Dedryck Boyata est sous contrat avec le Hertha Berlin jusqu’en juin 2022. Une situation qui peut laisser augurer un transfert à coût raisonnable.