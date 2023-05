Mercato : Benzema éjecté du Real par Kolo-Muani ?

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Le PSG et le Bayern Munich ne sont pas les seuls clubs à s’intéresser à Randal Kolo-Muani, lequel figure également dans les radars du Real Madrid. L'après Karim Benzema est déjà à l'étude.

Du haut de ses 35 ans, Karim Benzema ne représente plus l’avenir du Real Madrid. Pour l’instant, l’attaquant tricolore est toujours performant et reste un atout majeur de l’équipe de Carlo Ancelotti. Mais dans les mois à venir, il sera crucial pour le champion d’Espagne en titre de recruter un buteur afin de préparer le futur et anticiper le déclin de Karim Benzema, ce dont l’entraîneur italien du Real a totalement conscience.

« Pour le projet futur, nous devons signer un numéro neuf, car Karim a un certain âge. Mais jusqu’à présent, quand il est dans cette condition, on ne pense pas à ça. C’est vrai qu’il a eu des hauts et des bas mais c’est vrai aussi que Rodrygo, Vinicius et Asensio ont très bien progressé » a glissé Carlo Ancelotti, plein de sagesse et de diplomatie. A l’avenir, le Real Madrid veut donc signer un nouveau buteur de classe internationale et a déjà songé à Mbappé, Haaland ou encore Kane.

Kolo-Muani, une cible sérieuse du Real Madrid ?

Mais selon les informations de Don Balon, une piste surprenante est actuellement creusée par l’état-major de la Casa Blanca. Elle mène à un certain Randal Kolo-Muani, également ciblé par le Paris Saint-Germain ou encore le Bayern Munich dans l’optique du prochain mercato. Il s’avère que les dirigeants du Real Madrid apprécient également le profil de l’international français, titulaire lors des deux derniers matchs de l’Equipe de France et qui s’impose de toute évidence comme l’un des joueurs les plus convoités d’Europe pour cet été.

Estimé à près de 100 millions d’euros par Francfort, Kolo-Muani présente en plus l’avantage d’être jeune et polyvalent en ayant la possibilité de jouer sur les côtés. Autant dire que pour le Real Madrid, cette piste est à creuser d’autant plus que la potentielle venue de « RKM » pourrait convaincre Kylian Mbappé de venir la saison suivante. Que du positif donc pour le Real Madrid à condition bien sûr de trouver un terrain d’entente avec Francfort, qui va pouvoir faire monter les enchères à sa guise au vu du nombre de clubs intéressés par l’ancien Nantais.