Liga : Le Real craque sans Benzema

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Concentré sur la Ligue des Champions, le Real Madrid termine en roue libre sa saison en Liga. Dans le choc de ce mardi soir, les Merengue se sont inclinés 2-0 à la Real Sociedad, grâce à un but de l’ancien madrilène Kubo à la 57e minute et un autre de Barrenetxea à la 85e. Si le Real Madrid peut perdre sa place de dauphin du Barça avec ce résultat, le club basque s’assure en revanche quasiment totalement d’une place de quatrième synonyme de Ligue des Champions. La Sociedad a, avec un match en plus, 8 points d’avance sur Villarreal à 5 journées de la fin.