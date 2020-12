Mercato : Ben Yedder à City, le coup surprise de janvier

Dans : Mercato.

Malgré un effectif doté de nombreux éléments de qualité, l’AS Monaco ne parvient toujours pas à se mêler sérieusement à la course au podium.

Au coeur d’une série noire, le club de la Principauté voit sa défense défaillir avec sept buts encaissés en trois matchs. Résultat, trois défaites consécutives et une chute à la 8e place du classement. Pas de quoi convaincre Wissam Ben Yedder, qui rêve d’une place avec les Bleus lors de l’Euro 2021, de rester. L’ancien buteur de Séville se demande s’il ne va pas se faire oublier, et pourrait, à 30 ans, se voir proposer un incroyable rebond. C’est l’information lancée par ESPN, pour qui l’avant-centre pourrait faire le joker idéal de Manchester City cet hiver.

« C’est peut-être l’un des meilleurs finisseurs de sa catégorie en Europe. A 30 ans, il n’offre pas vraiment la perspective d’une belle revente, mais il est affuté, possède un excellent jeu en mouvement, aime être dans la surface et a une finition glaciale. Il apporterait une concurrence nécessaire devant, et serait immédiatement utilisable », a souligné Tor Kristian-Karlsen, ancien scout et directeur sportif désormais consultant sur le média sportif qui voit donc City tenter sa chance pour le Franco-Tunisien. Un transfert qui ne serait pas si surprenant que ça, les gros matchs européens manquant à Wissam Ben Yedder depuis son arrivée à Monaco en 2019. Néanmoins, il y avait signé un contrat de cinq ans, et demeure la tête d’affiche de la formation de Niko Kovac. Autant dire que l’AS Monaco ne bradera pas celui qui est son meilleur buteur (7 réalisations en 14 matchs).