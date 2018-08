Mercato : Ben Arfa tout proche, le coup XXL de Rennes !

Dans : Mercato, Rennes.

Toujours sans club près de deux mois après la fin de son contrat au PSG, Hatem Ben Arfa ne croule pas vraiment sous les propositions.

Ses envies et ses exigences réduisent le nombre de candidats, mais depuis le début, un club n’a pas lâché l’affaire. Il s’agit du Stade Rennais, qui avance beaucoup grâce à son président Olivier Letang, proche du joueur de son entourage depuis leur passage commun à Paris. Ce forcing est en train de payer, révèle Yahoo Sports, pour qui l’accord sur un contrat de deux ans est désormais proche.

Le joueur aurait même été aperçu à Rennes, signe que les négociations approchent de leur finalisation. Ce serait alors un énorme coup pour le club breton, qui cherche un joueur offensif depuis longtemps, et a aussi les moyens financiers pour s’offrir l’ancien parisien, lyonnais et marseillais si ce dernier est prêt à relever le challenge. Il ne manquerait que quelques détails pour terminer la transaction, même s’il faut toujours se méfier avec Hatem Ben Arfa et son entourage, les revirements de situation ayant été nombreux dans sa carrière.