Mercato : Ben Arfa, il y a encore un club en L1 qui le veut !

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

C’est la mi-temps du mercato actuellement, et l’info surprise vient de sortir en Ligue 1.

Totalement oublié depuis son passage transparent à Bordeaux, Hatem Ben Arfa a trouvé un club de Ligue 1 où il n’a pas encore joué. Selon L’Equipe, Lille songerait à lui pour la deuxième partie de saison, notamment dans le cas très probable où Yusuf Yazici serait prêté. L’attaquant turc ne parvient pas à s’imposer chez les Dogues, et est annoncé sur le départ pour ce mois de janvier au mercato. Le club russe du CSKA Moscou le suit de près depuis quelques semaines, et cela pourrait déboucher sur un prêt avec option d’achat. Un nouveau départ pour le LOSC, qui a déjà vendu Jonathan Ikoné, et ne doit pas non plus trop s’affaiblir en vue de la deuxième partie de saison, avec notamment la Ligue des Champions face à Chelsea au programme.

« Longtemps, longtemps, longtemps après que les dribbleurs ont disparu, leurs exploits courent encore dans les rues.. » HBA .. pic.twitter.com/AaUHQ9YlXd — DidierRoustan (@DidierRoustan) January 8, 2022

C’est pourquoi les dirigeants nordistes pensent à solliciter Hatem Ben Arfa. A 34 ans, le natif de Clamart a déjà évolué à Lyon, Marseille, le PSG, Nice, Rennes et Bordeaux, et son Tour de France n’est visiblement pas encore terminé. Il s’agirait d’un véritable coup, certainement pas trop risqué avec un contrat de six mois, que voudrait tenter le club nordiste. Il restera toutefois à connaitre l’état de forme de Ben Arfa, qui n’a pas spécialement été courtisé ces derniers temps, et met toujours beaucoup de temps avant de retrouver ses moyens physiques. Sans compter que les négociations peuvent parfois être longues avant son entourage. Mais en tout cas, le LOSC se prépare à agir en cas de besoin avec un milieu de terrain offensif qui connait la Ligue 1 comme sa poche.