Mercato : Bale dispo pour 20 ME, le cadeau de l'été

Utilisé à 16 reprises par Zinedine Zidane la saison dernière en Liga, Gareth Bale est plus que jamais poussé vers la sortie par le Real Madrid.

Sous contrat avec le club merengue jusqu’en juin 2022, l’international gallois va-t-il trouver un club capable de supporter son salaire colossal ? Au vu de ses émoluments, c’est assurément du côté de la Premier League qu’il faut se tourner afin de trouver un point de chute au natif de Cardiff City, sur qui le Real Madrid ne compte plus pour l’avenir. Cela tombe bien, un géant anglais semble s’intéresser à l’ancien ailier gauche de Tottenham. Effectivement, le Daily Star nous apprend que Manchester United est intéressé par un potentiel transfert de Gareth Bale, en cas d’échec de la piste menant à Jadon Sancho, retenu par le Borussia Dortmund au mercato.

Si la formation d’Ole Gunnar Solskjaer venait à activer la piste Gareth Bale, alors il est clair que le Real Madrid ne s’opposera pas à son départ. Néanmoins, contrairement à ce qui avait été évoqué il y a quelques jours en Espagne, Florentino Pérez ne devrait pas libérer le Gallois. A en croire les informations récoltées par le Mundo Deportivo, le Real Madrid réclame environ 20 ME pour le transfert de Gareth Bale, auteur de trois buts et de deux passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière dans la capitale espagnole. L’indemnité de transfert sera donc faible pour Gareth Bale mais à côté de cela, c’est un salaire avoisinant les 15 ME par an que Manchester United devrait assumer si le deal venait à aboutir. Une économie salariale dont Florentino Pérez, le boss du Real Madrid, rêve toutes les nuits…