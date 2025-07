Mercato ‍: Bakayoko laisse l’OM et Monaco en plan

Johan Bakayoko, grand espoir du football belge, a pris sa décision et snobe la Ligue 1 pour la Bundesliga cet été.

L’OM et Monaco se sont retrouvés rivaux pour faire signer Johan Bakayoko cet été au mercato. Mais le verdict est tombé et l’ailier belge a repoussé de nombreuses offres pour signer au RB Leipzig. Il a pris la direction de l’Allemagne selon le journaliste Sacha Tavolieri après avoir été courtisé par de nombreuses équipes ces dernières semaines. L’OM s’était renseigné très tôt au début de ses recherches pour un ailier, sachant que le joueur du PSV Eindhoven est encore jeune et possède un prix moins exorbitant qu’il y a un an de cela.

🇧🇪 🔴⚪️ Johan Bakayoko made his choice: he will join RB Leipzig!

After epic fight w/Bayer Leverkusen, Belgian winger decided for Rasenballsport as RBL was the most concrete in their intentions to get him quickly. Bakayoko expects final green light from PSV to fly for Leipzig