Mercato : Aston Villa n’en a pas fini avec l’OM

Par Guillaume Conte

Quelques jours après avoir réussi à piquer Boubacar Kamara à l’Olympique de Marseille, ce qui a rendu fou de rage Pablo Longoria car le club provençal n’a pas récupéré un centime, Aston Villa continue de regarder du côté de la cité phocéenne.

Steven Gerrard, qui s’est déplacé à plusieurs reprises au Vélodrome afin d’observer Kamara, a visiblement été convaincu par les performances d’un autre joueur. Ce dernier est en revanche sous contrat avec l’OM, et il se nomme Duje Caleta-Car. Cela tombe cette fois-ci bien pour le président marseillais, qui cherche à vendre son défenseur central depuis plus d’un an. Notamment vers la Premier League, qui apprécie le profil athlétique du Croate. Si le train de Liverpool est passé en janvier 2021, ce dont « DCC » avait eu du mal à se remettre, Aston Villa toque désormais à la porte de l’OM.

Le Daily Express l'affirme, dans son mercato ambitieux, le club de Birmingham a placé le dossier de Caleta-Car en haut de la pile. Devant même ceux menant à Diego Carlos, Maxence Lacroix, Joe Gomez ou James Tarkowski, puisque ces derniers seraient jugés comme des dossiers plus compliqués que pour le défenseur de l’OM. Il faut dire que Pablo Longoria est vendeur, et il a besoin d’une belle vente pour montrer qu’il sait aussi faire fructifier les investissements sur lkes jeunes joueurs effectués ces dernières années. Arrivé en 2018 juste après la Coupe du monde, Caleta-Car est à un an de la fin de son contrat, et voit donc sa valeur baisser à 15 millions d’euros. Un montant auquel l’OM serait prêt à le vendre cet été.