Mercato : Anthony Martial dérange, Man Utd n'en veut plus !

Dans : Mercato.

L’attitude d’Anthony Martial aurait convaincu Manchester United de s’en séparer. L’international français est déjà en contact avec le Real Madrid.

Six ans après son arrivée en provenance de l’AS Monaco, pour 60 ME plus 20 ME de bonus, Anthony Martial pourrait bien quitter Manchester United. Selon le spécialiste du mercato, Duncan Castles, Ole Gunnar Solskjaer est lassé de l’attitude du français, jugée parfois « terrible ». L’entraîneur de Manchester United est frustré. « Anthony Martial doit être sacrifié s’ils recrutent un nouvel attaquant. Solskjaer est fatigué de son attitude et n'a pas été impressionné par sa production de buts et son intégration générale dans l'équipe cette saison », a expliqué le journaliste. Anthony Martial, auteur de 7 buts et 9 passes décisives cette saison, a perdu sa place de titulaire au profit d’Edinson Cavani. La prolongation d’un an de l’Uruguayen, combinée à une potentielle arrivée de Jadon Sancho, le pousse clairement vers la sortie.

Martial proposé au Real Madrid

Le média Express explique qu’Anthony Martial a bien compris que sa place était compromise à Old Trafford. Marcus Rashford, Edinson Cavani, Mason Greenwood et peut-être Jason Sancho seront préférés à lui. Le joueur formé à l’OL a donc pris les devants et s’est proposé au Real Madrid. Un prêt payant d’une saison avec une option d’achat est étudié. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Anthony Martial est pour le moment estimé à 45 ME par Transfermarkt. Reste à savoir si le Real Madrid est intéressé. La priorité de Florentino Pérez semble être Kylian Mbappé. La probabilité d’une arrivée des deux français paraît faible. Anthony Martial est peut-être une solution de secours.