Mercato ‍: Andy Delort a un 15e club dans le viseur

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Globe-trotter de la Ligue 1, Andy Delort sera renvoyé par Nantes à Nice en cas de descente des Canaris. Bordeaux se positionne déjà pour récupérer le buteur algérien qui a toujours autant la bougeotte.

A 31 ans, et avec déjà 14 clubs connus depuis ses débuts dans le football, Andy Delort peut déjà préparer son prochain déménagement. Prêté par Nice à Nantes, l’attaquant français avait une option d’achat pour rester en Loire-Atlantique à condition que les Canaris se sauvent. Pour le moment, vu le classement du FC Nantes et la forme actuellement avec la récente défaite à domicile face à Montpellier, cela n’en prend pas du tout la direction. Un match que l’attaquant a quitté très rapidement, victime d’une blessure musculaire sur sa première accélération le long de la ligne de touche. Si Nantes devra débourser 5 millions d’euros pour le garder en cas de maintien, il reviendra en revanche à Nice cet été en cas de relégation des Canaris. Et ce sera place au mercato.

Pour mieux se chercher une future destination. Le joueur passé par le Mexique, mais aussi par l’Angleterre et une dizaine de clubs français, pourrait rebondir à Bordeaux selon Le Quotidien du Sport. En cas de montée, les Girondins veulent compter sur un joueur d’expérience qui a connu la Ligue 2 mais aussi la bataille pour le maintien à plusieurs reprises. Le club au scapulaire va toutefois demander un effort à Nice pour céder son joueur de 31 ans, afin de faire baisser le prix du transfert. Il y a encore du travail, mais la piste pourrait en tout cas séduire un joueur qui a encore envie de faire trembler les filets, ce qu’il n’a pas fait une seule fois en championnat cette saison avec le FC Nantes par exemple. Andy Delort ne s’imagine en tout cas pas vraiment reprendre la suite de sa carrière à Nice, où il n’a pas vraiment la confiance des dirigeants, même si l’entraineur devrait changer cet été.