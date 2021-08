Mercato : Alerte, Lewandowski démangé par un départ !

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Coup de tonnerre en Allemagne, Robert Lewandowski a fait savoir à ses dirigeants qu'il rêvait de changer de club dès cet été.

Machine à buts du Bayer Munich, Robert Lewandowski est la figure de proue du club allemand. Ce dernier a déjà fait l’objet de sollicitations, mais a toujours refusé d’étudier tout transfert, et a prévenu tout le monde que le Polonais ne bougerait pas cet été. Mais comme souvent, tout pourrait changer si jamais l’ancien du Borussia Dortmund demandait à quitter la Bavière. C’est ce qu’il s’est passé récemment, annonce Sky Sports ce jeudi. Le média britannique dévoile que Lewandowski a envie de voir ailleurs et souhaite continuer sa carrière loin du Bayern Munich. Un coup de tonnerre qui risque de réveiller le marché des buteurs en Europe, même si cela intervient très tard dans ce mercato. En tout cas, le Bayern Munich ne bouge pas d’un iota sur sa position, et demande volontairement une somme exorbitante pour laisser filer l’international polonais.

𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Robert Lewandowski wants a new challenge away from Bayern Munich but the club has valued him at more than £100m. — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 19, 2021

A 115 ME, le club allemand commencera à réfléchir. Mais attention, cette somme ne peut pas être dissuasive pour tout le monde. Manchester City cherche en effet à faire venir Harry Kane ces derniers temps, et se heurte au refus de Tottenham, qui demande plus de 150 ME. Et si, pour une somme plus honorable, Lewandowski arrivait chez les Citizens ? Pour le moment, l’opération parait difficile à résoudre en si peu de temps, mais si Lewandowski venait à affirmer son désir de partir, cela pourrait tout déclencher, lui qui a encore deux ans de contrat avec le Bayern. Surtout que Pep Guardiola n'a jamais caché son admiration pour lui.