Mercato : 5 clubs proposés à Samuel Umtiti, le Barça y croit

Dans : Mercato.

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Samuel Umtiti n’écarte plus l’idée d’un départ. Mais quelle pourrait être sa prochaine destination. L’un des cinq clubs cités réussira peut-être à convaincre le défenseur central et ses dirigeants.

L’opération dégraissage avance plutôt bien au FC Barcelone. Après le milieu Arturo Vidal, qui vient de s’engager avec l’Inter Milan, c’est l’attaquant Luis Suarez qui s’apprête à partir. L’Uruguayen a même déjà salué ses coéquipiers avant son probable départ à l’Atlético Madrid. Quant au prochain sur le liste, il pourrait bien s’agir de Samuel Umtiti. Ce n’est un secret pour personne, le défenseur central est poussé vers la sortie depuis plusieurs saisons et a toujours refusé de partir. Principalement à cause d’un salaire inaccessible pour ses admirateurs.

Mais selon les dernières informations sur sa situation, le Français serait finalement prêt à bouger cet été. C’est pourquoi France Football a dressé une liste de cinq possibles destinations pour son avenir. On y retrouve notamment son ancien club de l’Olympique Lyonnais, qui peut profiter d’un éventuel échange avec l’attaquant Memphis Depay pour le récupérer. L’hebdomadaire cite également le Stade Rennais qui s’intéresse beaucoup aux anciens Gones, et qui n’aurait les moyens que pour un prêt.

La défense de MU en a besoin

Enfin, à l’étranger, nos confrères proposent Manchester United, dont la charnière centrale n’est pas au niveau, l’Inter Milan, qui discute avec le Barça pour son avant-centre Lautaro Martinez, et les Gunners d’Arsenal qui n’ont pas encore trouvé le patron de leur défense centrale malgré les signatures de William Saliba et Gabriel. Reste à savoir si l’un de ces clubs a l’envie et le budget pour entrer en contact avec le champion du monde.