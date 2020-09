Mercato : 30 ME pour Mendy, Rennes rend fou Chelsea

Dans : Mercato.

Bien décidé à conserver son gardien arrivé il y a seulement un an en provenance de Reims pour 4 ME, le Stade Rennais a décidé de hausser le ton.

Devant l’insistance de Chelsea, qui lorgne autour du portier sénégalais et lui promet monts et merveilles, le club breton a décidé de dire oui à un transfert de son gardien. A condition de lâcher 30 ME, dévoile The Telegraph ce jeudi. Même si les Blues ont dépensé quasiment 80 ME pour faire venir leur titulaire actuel, Kepa, en provenance de Bilbao il y a deux ans, ils n’avaient clairement pas prévu de monter aussi haut pour Edouard Mendy. Cet été, Chelsea a fait d’incroyables folies pour se payer Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell et probablement Kai Havetz, sans compter les arrivées de Thiago Silva et Malang Sarr.

Des dépenses qui approchent les 200 ME, et le Stade Rennais compte bien en profiter pour garder son portier, ou bien en récupérer une somme folle. Une tactique qui a aussi fonctionné du côté de Lille, quand Chelsea a tenté d’approcher Mike Maignan, et que le LOSC a également effectué une mise à prix colossale histoire d’éloigner le club londonien. Reste à savoir ce qu’en pense Mendy et son entourage, séduit par l’idée de rejoindre Chelsea, malgré un contrat longue durée toujours en cours avec Rennes. Si le club breton venait à perdre son portier, il pourrait alors tenter de faire venir Alphonse Areola.