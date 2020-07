Mercato : 260 ME, l’Inter prépare son offre pour Lionel Messi

Dans : Mercato.

Pendant des années, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont partagés la vedette au niveau des trophées européens en club.

Mais si l’Argentin n’a jamais été titillé par un départ de son club de toujours, CR7 a souvent fait l’objet de rumeurs plus ou moins folles de transferts. Son avenir est bien calé à la Juventus pour au moins un an, et il en va de même pour La Pulga qui a récemment fait valoir sa clause de rester au minimum une saison de plus en Catalogne. Mais en 2021, le numéro 10 du Barça est pour le moment libre, et cela laisse une fenêtre de tir dont l’Inter Milan entend bien profiter. Récemment, le père de Lionel Messi a joué avec la rumeur envoyant son fils en Lombardie, mais l’Inter Milan avait lui-même mis fin au bruit. Pour 2021, la donne est différente et le club italien entend bien tenter sa chance, dévoile La Gazzetta dello Sport. Le journal sportif assure que l’Inter Milan entend proposer un contrat de quatre ans à Lionel Messi, avec un salaire total de 260 ME, soit 65 ME par saison.

Un chiffre bien évidemment ahurissant, mais qui met au moins l’Argentin devant le fait accompli s’il se confirme. L’Inter lui offrirait ainsi les conditions salariales de rêve pour terminer sa carrière, au sein d’un club qui ambitionne de frapper un énorme coup avec Lionel Messi. Pour le moment, même la Gazzetta évoque une « utopie » plus qu’une ambition de la part des dirigeants lombards, mais il faudra savoir comment évoluent les choses dans un an, alors que Messi n’a pas caché que, outre les résultats sportifs en baisse et les parcours décevants en Ligue des Champions ces dernières années, il avait été déçu par l’attitude et le manque de soutien des dirigeants catalans ces derniers temps. Sans compter l’épisode Neymar qu’il garde toujours en travers de la gorge.