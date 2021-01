Mercato : 15 ME pour Dia, même les Anglais prennent peur

Dans : Mercato.

Deuxième meilleur buteur de Ligue 1, Boulaye Dia fait forcément rêver de nombreuses formations.

En France, l’OM l’a longtemps suivi, mais a ensuite décidé de faire venir Arkadiusz Milik. L’attaquant sénégalais est bien parti pour disputer la saison entière avec Reims, qui en aura bien besoin pour assurer son maintien. Mais une vente dans les prochains jours n’est pas à exclure totalement. Plusieurs clubs sont venus aux renseignements, histoire de ne pas louper le buteur en forme du championnat de France, qui est loin bien évidemment d’être au même tarif qu’un Kylian Mbappé. Mais tout de même, le Stade de Reims se montre très gourmand pour son avant-centre, et les clubs désireux de le recruter sont prévenus.

Le Torino, Naples, le Milan AC ont timidement tenté leur chance, mais les discussions sont allées plus loin avec West Ham. Toutefois, même un club bien doté de Premier League a tiqué, devant les 15 ME demandés par le club champenois pour se séparer de son attaquant. Les dirigeants londoniens ont reculé devant les exigences de Jean-Pierre Caillot, et tout ce beau monde devrait donc en rester là pour cet hiver, sauf coup de folie dans les prochains jours. Boulaye Dia peut ainsi se concentrer sur la deuxième partie de saison, même si la question de son départ se posera beaucoup plus sérieusement au mois de juin.