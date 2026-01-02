OL : Lyon vise un incroyable jackpot avec une seule vente

ICONSPORT_279667_0221

Recrue phare de l’OL l’été dernier, Tyler Morton est déjà suivi par de grands clubs européens dans l’optique du prochain mercato. La Juventus est notamment sur les rangs pour accueillir le milieu anglais de 23 ans.
Malgré une situation financière critique et une prise de risque minimale sur le marché des transferts l’été dernier, l’Olympique Lyonnais a eu le culot, et le courage, d’envoyer 10 millions d’euros hors bonus à Liverpool pour s’offrir le grand espoir anglais Tyler Morton. Un choix audacieux car le joueur formé chez les Reds n’avait jamais percé sur les bords de la Mersey. L’OL a eu le nez fin car Tyler Morton s’est vite imposé comme un joueur indiscutable au sein de l’équipe de Paulo Fonseca. Et il est l’un des meilleurs en Ligue 1 à son poste. Ses performances ont rapidement attiré l’attention de grands clubs européens, dont la Juventus.

Tyler Morton, un pourcentage qui change tout

Le club italien suit l’Anglais de 23 ans de près et ne s’interdit pas de faire une offre l’été prochain pour le faire venir, un an seulement après son arrivée sur les bords du Rhône. Dans une situation financière toujours périlleuse, l’OL aura bien du mal à refuser une vente de Tyler Morton en cas de grosse proposition. A en croire les informations du site Tutto Juve, la Vieille Dame a justement l’intention de passer à l’action. Nos confrères italiens expliquent que la valeur marchande du milieu de terrain de Lyon se situe aujourd’hui aux alentours des 18 millions d’euros.

Un montant correct et acceptable pour la Juventus Turin… même si ce prix sera certainement amené à grimper. Et pour cause, la presse italienne rappelle que Liverpool dispose de 20% que l’OL devra lui verser sur la future vente de Tyler Morton. Un pourcentage important qui va obliger Matthieu Louis-Jean à négocier une vente à un prix supérieur aux 18 millions d’euros évoqués précédemment. La Juventus sait donc à quoi s’en tenir et devra très probablement lâcher plus de 20 millions d’euros pour recruter Tyler Morton lors du prochain mercato estival. Ce sera le minimum à payer pour un grand espoir anglais, dont le contrat court à l’OL jusqu’en juin 2030.
