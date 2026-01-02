ICONSPORT_280494_0021

Vinicius au PSG, Al-Khelaïfi se fâche

La presse espagnole ne lâche rien concernant l’intérêt du Real Madrid pour Vitinha et continue d’évoquer un possible échange avec Vinicius. Une offre que Nasser Al-Khelaïfi n’a pas l’intention d’accepter.
C’est le nom qui revient dans la presse espagnole chaque jour ou presque : Vitinha est la priorité absolue du Real Madrid pour le mercato estival de 2026. Le milieu portugais du Paris Saint-Germain coche toutes les cases aux yeux de Xabi Alonso et de Florentino Pérez, lesquels sont prêts à tout pour l’attirer dans la capitale espagnole. Depuis quelques jours, on parle même d’un improbable échange avec… Vinicius. Et pour cause, le Brésilien n’a plus qu’un an et demi de contrat avec le Real, et il n’a pas encore trouvé d’accord pour une prolongation.

Les dirigeants du club merengue y voient une occasion parfaite de proposer un échange inattendu mais tout de même intéressant au PSG en offrant Vinicius au champion d’Europe en titre pour récupérer dans le même temps Vitinha. Une proposition qui n’a pas encore été confirmée mais qui fait déjà bien rire l’état-major parisien au Campus. Selon les informations de Don Balon, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas du tout l’intention d’accepter une proposition de la sorte de la part du Real Madrid.
En effet, le président du Paris Saint-Germain a appris les leçons du passé et sait que les grosses stars internationales comme c’est le cas de Vinicius ne permettent pas toujours de gagner sur la scène européenne. Au contraire, c’est lorsque le PSG s’est séparé de Neymar, de Messi puis enfin de Kylian Mbappé, que l’équipe de Luis Enrique est devenue invincible au point de gagner la Ligue des Champions en mai 2025.

Al-Khelaïfi ne veut pas de Vinicius au PSG

Pour le club parisien, se séparer de Vitinha n’aurait donc aucun sens et cela même si l’occasion de recruter Vinicius pour zéro euro est forcément tentante. « Il serait étrange que le Portugais soit autorisé à partir, même pour faire de la place au Brésilien » conclut le média espagnol, qui ne voit pas dans quel monde un tel échange pourrait donc voir le jour. A moins d’une énorme surprise ou d’une offre améliorée avec une somme d’argent ou un autre joueur dans la balance, le Real Madrid n’a donc aucune chance de rafler la mise. Une bonne nouvelle pour les supporters du PSG, pas du tout favorables à l’idée de voir un échange de ce genre se concrétiser l’été prochain.
