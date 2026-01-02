Vinicius au PSG, Al-Khelaïfi se fâche

Et les cons dans ton genre avec une seule nationalité , on en fait quoi??
Et au fait.... Change de club triste Sir, les sardines n'ont pas de faf dans leur tribune, va prendre un abonnement chez les bads gones, tu t'y sentiras bien!! Tu dois etre en PLS au velodrome toi!!
Le joueur il joue à la can , il est pas dispo pour 1 mois encore
Tout a fait d'accord avec toi, le jour ou le FN passe, la France sera au bord de la guerre civile, et moi ce qui est certain c'est que je ne serai pas aux cotés des nationalistes, et pourtant je suis un "francais " de souche comme ils aiment bien le dire !! Mais t'inquiète, les types te diront que c'est de la faute de la gauche!!
Ça serait vraiment une belle recrue plus puissant et technique que Tesmann, imagine le milieu Norton Abdelli et Tolisso 👌
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading
Vitinha reçoit le titre de Meilleur Milieu aux Globe Soccer Awards ! 💫 Félicitations @vitinha ! 👏 @Globe_Soccer