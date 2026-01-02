G9pckCGXAAAHETJ

Ignatius Ganago rentre officiellement à Nantes

FC Nantes02 janv. , 10:34
parClaude Dautel
0
Le FC Nantes a officialisé ce vendredi le retour d'Ignatius Ganago, attaquant prêté au New England Revolution (MLS).
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_277509_0065
OL

OL : Tessmann vendu, il y a une condition

ICONSPORT_279938_0253
PSG

PSG : Ismaël Doukouré proposé à Luis Campos

ICONSPORT_272971_0144
OL

OL : Un deuxième renfort de luxe avant Monaco

ICONSPORT_281111_0097
OM

OM : Abdelli à Marseille « c’est du baratin »

Fil Info

02 janv. , 13:30
OL : Tessmann vendu, il y a une condition
02 janv. , 13:00
PSG : Ismaël Doukouré proposé à Luis Campos
02 janv. , 12:40
OL : Un deuxième renfort de luxe avant Monaco
02 janv. , 12:20
OM : Abdelli à Marseille « c’est du baratin »
02 janv. , 12:00
Le PSG entre en contact avec un roc nigérian
02 janv. , 11:30
L'ASSE accepte de payer une fortune pour ce joueur
02 janv. , 11:00
OM : Samardzic à Marseille, ce serait de la folie
02 janv. , 10:30
Il ne veut plus jouer à Rennes, Rennes ne veut plus de lui

Derniers commentaires

OM : Abdelli à Marseille « c’est du baratin »

Ça serait vraiment une belle recrue plus puissant et technique que Tesmann, imagine le milieu Norton Abdelli et Tolisso 👌

Foot01 vous présente ses meilleurs voeux pour 2026

De ou tu vas expulser des gens a la nationalité française ?? Impossible... continuez de rêver mais sache une chose cest que l'extrême droite apportera une guerre ... pour ca d'ailleurs quils ne passeront jamais 2027 sera un échec... pour Marseille meme pas en rêve marseille est et a toujours été et sera toujours un lieu d'accueil multiculturel marseille est antifachiste les ravier et allisio n'ont qu'à aller du côté du virage sud de lyon ils auront meilleur public

PSG : Ismaël Doukouré proposé à Luis Campos

Capable de jouer : DCD- LD et même " 6" donc une bonne pioche ...

OM : Gouiri et Traoré vont enfin rejouer contre Nantes

Je me suis posé la même question Mais je ne suis pas dans le cerveau de RDZ Pourtant je pense effectivement que Gouiri pourrait jouer en 10 avec son bagage technique et sa faculté à jouer dans les petits espaces avec Obam devant lui RDZ pourrait au moins essayer !!!

Il ne veut plus jouer à Rennes, Rennes ne veut plus de lui

Fatigue musculaire ? Il n'a pourtant pas beaucoup joué, seulement 226 minutes depuis le début de la saison.^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading