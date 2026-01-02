Ignatius Ganago rentre officiellement à Nantes

Ça serait vraiment une belle recrue plus puissant et technique que Tesmann, imagine le milieu Norton Abdelli et Tolisso 👌
De ou tu vas expulser des gens a la nationalité française ?? Impossible... continuez de rêver mais sache une chose cest que l'extrême droite apportera une guerre ... pour ca d'ailleurs quils ne passeront jamais 2027 sera un échec... pour Marseille meme pas en rêve marseille est et a toujours été et sera toujours un lieu d'accueil multiculturel marseille est antifachiste les ravier et allisio n'ont qu'à aller du côté du virage sud de lyon ils auront meilleur public
Capable de jouer : DCD- LD et même " 6" donc une bonne pioche ...
Je me suis posé la même question Mais je ne suis pas dans le cerveau de RDZ Pourtant je pense effectivement que Gouiri pourrait jouer en 10 avec son bagage technique et sa faculté à jouer dans les petits espaces avec Obam devant lui RDZ pourrait au moins essayer !!!
Fatigue musculaire ? Il n'a pourtant pas beaucoup joué, seulement 226 minutes depuis le début de la saison.^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
﹅ GANA' est de retour. Le FC Nantes est heureux d’annoncer le retour d’Ignatius Ganago au sein de son effectif professionnel, à l’issue de son prêt au New England Revolution (MLS). Bon retour, chez toi !