Mbappé, Haaland, le Real fait un terrible cauchemar

Par Guillaume Conte

Ni Kylian Mbappé, ni Erling Haaland, Florentino Pérez a fait un véritable cauchemar à un mois de la fin de la saison pour le Real Madrid.

Si actuellement, tout va bien au Real Madrid, avec un titre en Liga quasiment en poche et deux qualifications en Ligue des Champions parfois assez miraculeuses face au PSG et à Chelsea, la Maison Blanche ne se contente pas de cela. Le Real Madrid rêve de grosses recrues pour cet été, et le dernier investissement de ce niveau en date n’a pas donné satisfaction, avec Eden Hazard et les éternelles interrogations sur sa capacité à apporter sa pierre à l’édifice. Résultat, Florentino Pérez a fait un rêve de très longue date : récupérer Kylian Mbappé, qui plus est entre les griffes du Paris Saint-Germain.

Le PSG a encore ses chances pour Mbappé

Une arrivée qui semblait quasiment acquise en début de saison, lorsque l’attaquant du PSG avait confié qu’il avait demandé à rejoindre le Real Madrid mais que sa direction lui avait refusé ce droit, l’obligeant dès lors à disputer cette saison 2021-2022 avant de partir libre. De quoi se frotter les mains pour la Casa Blanca, de récupérer un tel joueur sans payer de transfert. Mais la partie n’est pas gagnée pour autant, car le PSG et l’Emir du Qatar ont avancé des arguments sur une reconstruction autour de Mbappé, avec le statut de tête de gondole, les commandes sur le terrain et presque en dehors, pour gérer son droit à l’image et bien d’autres choses. De quoi faire laisser penser que l’hésitation est toujours là, et qu’une prolongation n’est pas si impensable que cela. Au point de faire trembler le Real Madrid, qui ne peut pas se contenter de préparer la cérémonie pour la présentation de Kylian Mbappé, et doit assurer ses arrières.

Le plan B est bien connu, et il se nomme Erling Haaland. Seul problème, le Norvégien s’est grandement rapproché de Manchester City, qui le courtise sérieusement, et pour qui son père, ancien joueur du club, penche. Le projet pourrait aussi tourner autour de lui, avec la volonté de Pep Guardiola de s’appuyer désormais sur un vrai avant-centre, ce qui a pu lui manquer dans les grands rendez-vous ces dernières années. Résultat, selon le Daily Mail, le Real Madrid, qui rêvait de se payer les deux stars, craint désormais de terminer avec aucun des deux joueurs si les vents venaient à être contraires. Néanmoins, la confiance d’avoir « au moins » Mbappé, courtisé par le Real depuis bien longtemps et aussi harcelé par Karim Benzema pour venir à Santiago Bernabeu, reste très élevée.