Marco Verratti, le retour spectaculaire

Par Guillaume Conte

Marco Verratti de retour en Europe. Ses agents y travaillent et une touche de prestige a déjà été dévoilé dans les médias.

Cela fait deux ans que Marco Verratti a fait ses adieux au haut niveau en rejoignant le championnat du Qatar. Le milieu de terrain ne fait pas de bruit dans le Golfe et enchaine les saisons sans vraiment être évoqué pour un retour en Europe. Jusqu’à ces derniers jours. A un an de la fin de son contrat avec Al-Arabi, son agent a visiblement envie de le voir saisir une porte de sortie prestigieuse pour un retour en grandes pompes en Europe. Fichajes annonce ainsi que Manchester United pense à lui pour apporter de l’équilibre à l’équipe de Ruben Amorim, qui en a cruellement besoin, et aussi une bonne dose d’expérience et de qualité technique. Ce serait un splendide challenge pour celui qui a joué 416 matchs sous le maillot du PSG, et a déjà été annoncé proche de Manchester United par le passé.

L’idée serait donc de le faire venir pour un tout petit transfert en janvier, à six mois de la fin de son contrat à Al-Arabi. A 32 ans, l’Italien serait tenté par une découverte de la Premier League et donc un retour sur le continent européen. Mais à Manchester United, cet intérêt reste un plan B. Selon Team Talk, l’idée première des dirigeants d’Old Trafford est de faire venir Carlos Baleba en provenance de Brighton, ce qui ne sera pas du tout au même prix que Verratti. En effet, le Camerounais sera disponible pour 40 millions d’euros, mais à 21 ans et avec une énorme saison de Premier League derrière lui, il fait plus rêver que le Petit Hibou. Il n’en reste pas moins que le média anglais précise que les représentants de l’ancien joueur du PSG commencent à frapper aux portes pour préparer le retour de Verratti en Europe dans les prochains mois. Il reste à voir qui tentera le pari de relancer l’Italien, qui a longtemps fait saliver la Juventus, Manchester ou le Real Madrid, mais n’a clairement plus la même aura quelques années plus tard.