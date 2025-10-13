ICONSPORT_260371_0217
Adam Wharton

Manchester United pose 60 millions d'euros, le Real est KO

Mercato13 oct. , 15:00
parCorentin Facy
A la recherche d’un milieu de terrain pour compléter son effectif l’été dernier, Xabi Alonso avait jeté son dévolu sur Adam Wharton. Le milieu de terrain anglais est finalement resté à Crystal Palace et voilà qu’il suscite à présent l’intérêt de Manchester United.
Avec les signatures de Dean Huijsen, d’Alvaro Carreras, de Franco Mastantuono ou encore de Trent Alexander-Arnold pour un total de 160 millions d’euros, on peut dire que le Real Madrid a été très actif lors du dernier mercato estival. De quoi satisfaire Xabi Alonso ? Pas totalement en réalité puisque l’entraîneur espagnol avait également demandé à son président Florentino Pérez la signature d’un milieu de terrain pour compenser le départ de Luka Modric à l’AC Milan. Le voeu de Xabi Alonso n’a pas été exaucé malgré la piste Adam Wharton.
Le milieu de terrain de Crystal Palace avait été identifié par l’ancien coach du Bayer Leverkusen mais ce dossier n’a pas été approfondi par le board madrilène. Xabi Alonso risque de s’en mordre les doigts car à présent, celui qui a remporté la FA Cup et le Community Shield avec les Eagles est ciblé par Manchester United. A en croire les informations du site Fichajes, les Red Devils font d’Adam Wharton leur priorité pour se renforcer au milieu de terrain. Avec les départs probables de Casemiro et de Kobbie Mainoo dans les prochains mois, Ruben Amorim souhaite se renforcer dans ce secteur de jeu et a ciblé le milieu de terrain anglais de 23 ans.
A. Wharton

A. Wharton

EnglandAngleterre Âge Milieu

Euro U21

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa Conference League

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Manchester United est prêt à mettre les moyens pour offrir à son manager le joueur de Crystal Palace puisqu’une somme aux alentours de 60 millions d’euros est évoquée. Reste à voir si de son côté, Palace acceptera une telle proposition ou se montrera encore plus gourmand alors qu’historiquement, les transferts de joueurs anglais entre clubs de Premier League sont souvent très surévalués. Avec cet intérêt mancunien, le Real Madrid semble en tout cas hors-piste. De quoi frustrer Xabi Alonso, qui estime ne pas disposer de suffisamment de solutions dans l’entrejeu cette saison même si le retour de blessure d’Eduardo Camavinga va le soulager.
Derniers commentaires

OL : L'ambitieux Fofana se fait détruire

côté à 30M 20 ans, décisif toutes les 148 minutes depuis son arrivée à Lyon (donc de 18 à 20 ans). Il peut et doit mieux faire mais ton commentaire n'est pas rationnel

L’atout extraordinaire du centre de formation de l’OL

mais qu'est-ce qu'il dit lui, il est fou

« Je ne regarde jamais cette merde » : Pierre Ménès dézingue cette émission de foot

M'en fout de l'équipe du soir, mais Ménès qui part sur le terrain du "tu critiques parce que tu es jaloux de n'avoir jamais été capable de faire ça", c'est drôle vu qu'il était le premier à trouver cet argument débile lors de son clash avec Evra quand il était au CFC. Parce que selon ce principe, si Micoud ne doit pas critiquer M'Bappé parce qu'il était moins bon, Ménès ne doit pas critiquer Micoud de la même manière et surtout il doit globalement changer de métier.

« Je ne regarde jamais cette merde » : Pierre Ménès dézingue cette émission de foot

Je ne regarde plus , c'est trop négatif envers le foot français , mais tellement " suceur " envers le Barca avec Lolo de la plata .

L’OL défie Lille pour une pépite de Ligue 1

attendons , messieurs les journalistes , de savoir , à quelle sauce , nous serons mangés en juin 2026 , par la dncg et ..... j textor .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

