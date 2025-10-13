Manchester United pose 60 millions d'euros, le Real est KO

A la recherche d’un milieu de terrain pour compléter son effectif l’été dernier, Xabi Alonso avait jeté son dévolu sur Adam Wharton. Le milieu de terrain anglais est finalement resté à Crystal Palace et voilà qu’il suscite à présent l’intérêt de Manchester United.

Avec les signatures de Dean Huijsen, d’Alvaro Carreras, de Franco Mastantuono ou encore de Trent Alexander-Arnold pour un total de 160 millions d’euros, on peut dire que le Real Madrid a été très actif lors du dernier mercato estival. De quoi satisfaire Xabi Alonso ? Pas totalement en réalité puisque l’entraîneur espagnol avait également demandé à son président Florentino Pérez la signature d’un milieu de terrain pour compenser le départ de Luka Modric à l’AC Milan. Le voeu de Xabi Alonso n’a pas été exaucé malgré la piste Adam Wharton.

Le milieu de terrain de Crystal Palace avait été identifié par l’ancien coach du Bayer Leverkusen mais ce dossier n’a pas été approfondi par le board madrilène. Xabi Alonso risque de s’en mordre les doigts car à présent, celui qui a remporté la FA Cup et le Community Shield avec les Eagles est ciblé par Manchester United. A en croire les informations du site Fichajes, les Red Devils font d’Adam Wharton leur priorité pour se renforcer au milieu de terrain. Avec les départs probables de Casemiro et de Kobbie Mainoo dans les prochains mois, Ruben Amorim souhaite se renforcer dans ce secteur de jeu et a ciblé le milieu de terrain anglais de 23 ans.

A. Wharton Angleterre • Âge • Milieu Euro U21 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa Conference League Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Premier League Matchs 6 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 3 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Manchester United est prêt à mettre les moyens pour offrir à son manager le joueur de Crystal Palace puisqu’une somme aux alentours de 60 millions d’euros est évoquée. Reste à voir si de son côté, Palace acceptera une telle proposition ou se montrera encore plus gourmand alors qu’historiquement, les transferts de joueurs anglais entre clubs de Premier League sont souvent très surévalués. Avec cet intérêt mancunien, le Real Madrid semble en tout cas hors-piste. De quoi frustrer Xabi Alonso, qui estime ne pas disposer de suffisamment de solutions dans l’entrejeu cette saison même si le retour de blessure d’Eduardo Camavinga va le soulager.