Manchester United claque 150ME pour une star du Real

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Le mercato sera très agité au Real Madrid cet été et certaines stars pourraient prendre la porte. C’est notamment le cas de Rodrygo, lequel fait l’objet d’un intérêt de Manchester United.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2028, Rodrygo fait partie des joueurs qui pourraient quitter la capitale espagnole lors du prochain mercato. Le club merengue entame un nouveau cycle avec le départ de Carlo Ancelotti et l’arrivée probable de Xabi Alonso. Le futur ex-entraîneur du Bayer Leverkusen va logiquement demander une petite refonte de l’effectif, et certaines stars pourraient quitter le navire. C’est le cas de Vinicius Junior, courtisé en Arabie Saoudite ou encore de Luka Modric, qui pourrait raccrocher les crampons. Selon le site Todofichajes, un départ de Rodrygo n’est pas non plus impossible.

🚨 BREAKING: Rodrygo wants Real Madrid to INCREASE his salary. @GuillermoRai_ pic.twitter.com/hO0kyb8u9R — Madrid Zone (@theMadridZone) April 30, 2025

Moins brillant cette saison, le Brésilien a inscrit seulement six buts en Liga en 2024-2025. Et même si son profil semble compatible avec la philosophie de Xabi Alonso, son départ pourrait être facilité par l’intérêt de nombreux cadors européens à son égard. Manchester City ou encore le PSG ont parfois été associés à l’ailier de 24 ans mais cette fois, c’est Manchester United qui est annoncé comme un sérieux prétendant à sa signature. Les Red Devils devront gagner l’Europa League et ainsi se qualifier directement pour la Ligue des Champions afin de séduire le joueur. Mais si tel était le cas, alors le club anglais pourrait dépenser jusqu’à 150 millions d’euros pour tenter de convaincre le Real Madrid de lui vendre le natif d’Osasco.

Manchester United dégaine pour Rodrygo

Le média ajoute que, même si publiquement, Rodrygo a toujours clamé son envie de rester au Real Madrid, la réalité est plus contrastée. Le joueur ne se sent pas estimé à sa juste valeur dans la capitale espagnole, où il a souvent été mis en retrait par rapport à Kylian Mbappé et à Vinicius. Il pourrait par conséquent voir d’un bon oeil un possible départ dans un club où, pour le coup, il serait indiscutablement la tête de gondole du projet de Ruben Amorim. Reste maintenant à voir si le Real Madrid et Xabi Alonso accepteront de se séparer d’un joueur crucial ces dernières années, et régulièrement décisif dans les grands moments en Ligue des Champions.