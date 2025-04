Tony Chapron traite le Real Madrid de « ‍club de voyous ‍»

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Les incidents intervenus le week-end dernier lors de la finale de la Coupe du Roi entre le Barça et le Real Madrid ont provoqué une énorme polémique. Ancien arbitre international, Tony Chapron a vidé son sac contre le club de Florentino Perez.

Consultant de Canal+, Tony Chapron est revenu cette semaine sur les larmes de l'arbitre du récent Barça-Madrid, lequel avait estimé que le club de Florentino Perez avait un comportement indigne en multipliant les messages destinés à faire croire qu'il était pro-Barcelone, mettant ainsi son honnêteté en doute. Pour l'ancien arbitre français, qui participe notamment au Late Sport 360 animé par Nicolas Touriol, trop c'est trop et il est désormais temps que le Real Madrid remette les pieds sur terre. Tony Chapron estime que non seulement les Merengue vont trop loin à chaque match au sujet des arbitres, mais qu'en plus, ils salissent l'image d'un club légendaire du football mondial.

Le Real Madrid devrait avoir honte

Dans un long édito, Tony Chapron n'a pas été tendre avec le club où évoluent plusieurs internationaux français, dont Kylian Mbappé. « On a tous eu un pincement au coeur ou un choc en entendant l’arbitrer à la veille de la finale de la Coupe du Roi entre le FC Barcelone et le Real Madrid et en le voyant se mettre à pleurer. De mémoire d’arbitre, je n’avais jamais vu ça et ça en dit long sur les pressions exercées autour du corps arbitral ces derniers mois, et surtout de la part du Real Madrid. Les images de l’arbitre m’ont remué les tripes (...) Le Real Madrid a fait cela pour finalement essayer de choisir ses arbitres, et ils ont alimenté cela au quotidien via leur chaîne télé sans en voir les conséquences, sauf que cet arbitre a une vie, une femme, des enfants. C’est dramatique », constate Tony Chapron, avant d’aller plus loin.

Un comportement scandaleux des joueurs madrilènes

« Pendant le match, le comportement des joueurs du Real Madrid a été scandaleux, les joueurs se sont comportés comme des voyous. Et ce club est devenu un club de voyous, ces méthodes sont scandaleuses. Il n’y a rien de pire que de s’en prendre à l’intégrité. Cette maison était un sanctuaire du football, le plus grand club du monde, il y a des enfants avec des maillots de Madrid sur toute la planète, mais là quelle image ils donnent du football ? », s’est offusqué l’ancien arbitre.