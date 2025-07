Manchester City fait une offre pour un chouchou de Luis Enrique

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Auteur d’une belle saison au FC Barcelone malgré un statut de remplaçant, Fermin Lopez a tapé dans l’oeil de Pep Guardiola. Manchester City en fait l’une de ses priorités en cette fin de mercato.

Manchester City a déjà dépensé plus de 170 millions d’euros lors de ce mercato estival afin de boucler les signatures de Tijjani Reijnders, Rayan Aït-Nouri, Rayan Cherki, James Trafford ou encore Sverre Nypan… et ce n’est pas fini. Pep Guardiola a encore quelques envies pour compléter son effectif, notamment au milieu de terrain. L’entraîneur catalan aimerait recruter un milieu relayeur au profil technique et capable d’être décisif. Selon les informations du site Fichajes, ce portrait-robot a mené Manchester City jusqu’au dossier Fermin Lopez, auteur de 8 buts et 10 passes décisives la saison dernière malgré un statut de remplaçant au FC Barcelone.

Le PSG envoie 80 ME au Barça, ce n’est pas pour Fermin Lopez ! https://t.co/m1hNZMEeKI — Foot01.com (@Foot01_com) July 31, 2025

En dépit des sollicitations à l’égard de son milieu offensif de 22 ans, également suivi de près par le PSG de Luis Enrique, Hansi Flick a toujours été ferme, indiquant qu’il voulait conserver Fermin Lopez pour la saison à venir. Le Barça risque d’avoir cependant du mal à résister aux assauts de Manchester City puisque le média nous apprend que le club anglais est sur le point de soumettre une offre de 60 millions d’euros pour le joueur formé au FC Barcelone. Avec une telle proposition pour un remplaçant, l’état-major barcelonais aura bien du mal à résister. D’autant que Manchester City risque de faire le forcing, Pep Guardiola en faisant une véritable priorité de ce mois d’août.

Pep Guardiola est fou de Fermin Lopez

Lassé de jouer les doublures en Catalogne, le joueur pourrait lui se laisser tenter par une première expérience en Premier League, avec un salaire forcément revu à la hausse et la possibilité d’obtenir plus de temps de jeu. Le Barça aura le dernier mot dans ce dossier mais à n’en pas douter, une telle vente pourrait permettre au champion d’Espagne en titre d’avoir plus de latitude financière pour offrir une dernière recrue à Hansi Flick. Forcément très tentant alors que les Blaugrana n’ont pour l’instant que deux recrues au compteur cet été, le gardien Joan Garcia et l’attaquant anglais Marcus Rashford.