Le PSG envoie 80 ME au Barça, ce n’est pas pour Fermin Lopez ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG, via un certain Luis Enrique, regarde du côté du FC Barcelone pour se renforcer cet été de manière spectaculaire.

Luis Enrique, ancien joueur et entraineur du FC Barcelone, a toujours un oeil aiguisé et aimant sur le club catalan. S’il voue toujours une admiration au club blaugrana, l’entraîneur du PSG sait toutefois très bien que quelques ingrédients tirés du Barça pourraient aider son équipe à encore plus grandir. Depuis des semaines, son intérêt pour Fermin Lopez est connu. Il faut dire que le milieu de terrain espagnol est encore très jeune, pas toujours titulaire, mais possède une volonté de jouer et d’aller vers l’avant, notamment pour le pressing, qui plait forcément beaucoup au technicien asturien. Mais selon les informations de Fichajes, c’est un autre talent espagnol du FC Barcelone que Luis Enrique a envie de recruter. Et il est prêt à demander au PSG de frapper fort pour cela.

Gavi, le Barça obligé de vendre ?

J-7 avant la reprise ! 🌿



Les Parisiens retrouveront le chemin de l'entraînement et du Campus PSG le mercredi 6 août, et lanceront donc la préparation de la nouvelle saison 2025-2026 ! — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 30, 2025

Le média espagnol l’affirme, Luis Campos est mis sous l’insistance de l’entraineur parisien pour aller chercher Gavi, l’un des grands talents du club culé. Pour cela, une enveloppe de 80 millions d’euros est mise de côté, afin d’inciter le FC Barcelone à lâcher son joueur. Luis Enrique est persuadé que Gavi est le joueur parfait pour donner encore plus de volume et de précision à son entrejeu, et devenir à terme le successeur de Fabian Ruiz, qui sort d’une saison exceptionnelle mais ne pourra pas enchainer les exercices à 60 matchs tous les ans. Et le PSG a besoin de plus de rotations au milieu de terrain, même s’il croit toujours en ses jeunes Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu.

Du côté de Gavi, on a toujours fait savoir que la question ne se posait pas sur son avenir, et que l’idée était de rester aussi longtemps que possible au Barça. Mais le milieu de terrain, gravement blessé en 2024, a su revenir aussi fort, mais sans être un titulaire indiscutable aux yeux de Hansi Flick, qui aime bien le lancer depuis le banc de touche. De quoi trouver une petite faille dans ce possiblement recrutement ? La grosse faille est en tout cas la situation économique du FC Barcelone, toujours aussi précaire et qui a besoin de vendre pour pouvoir valider ses recrues. Gavi possède un contrat en béton armé avec la fameuse clause à un milliard d’euros et un contrat allant jusqu’en 2030, mais la formation catalane va avoir besoin de vendre cet été, et en cas d’offre confirmée, 80 millions d’euros ne se refuseront pas facilement chez les champions d’Espagne.