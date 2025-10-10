Maignan à la Juventus, tremblement de terre à Milan

En fin de contrat en juin prochain avec l'AC Milan, Mike Maignan n'a toujours pas prolongé. Au mois de janvier, il sera libre de négocier avec le club qu'il veut, une situation qui fait les affaires de la Juventus.

La carrière de Mike Maignan n'est pas passée loin de prendre un gros virage à l'issue de la saison dernière. Pendant la période exceptionnelle de mercato ouverte en marge de la Coupe du monde des clubs, Chelsea a transmis plusieurs offres à l'AC Milan pour s'offrir gardien français, alors à un an de la fin de son contrat, mais en vain. Les Rossoneri ont tout repoussé avec l'espoir de le prolonger pour mettre un terme aux convoitises. Mais arrivé au mois d'octobre, à quelques semaines de l'ouverture du mercato de janvier, la situation n'a pas évolué. Mike Maignan n'a accepté aucune offre de prolongation et semble bien parti pour évaluer les opportunités l'hiver prochain. Plusieurs cadors européens sont à l'affût, dont la Juventus, qui vient de rentrer dans la danse.

M. Maignan France • Âge 30 • Gardien UEFA Nations League Matchs 10 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Serie A Matchs 5 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coppa Italia Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Mike Maignan, parti pour rester en Italie ?

C'est en tout cas ce que nous apprend ce vendredi la Gazzetta dello Sport. Le quotidien sportif italien indique que la direction des Bianconeri s'intéresse de très près à la situation de Mike Maignan, dont le contrat prendra fin à l'issue de la saison. La perspective de recruter gratuitement un gardien doté d'une telle expérience au niveau international, mais aussi et surtout à l'échelle de la Serie A , est particulièrement alléchante. Le club de la Vieille Dame veut profiter du fait que les négociations entre le portier et l'AC Milan pour une prolongation soient au point mort pour faire irruption dans les discussions.

Si l'espoir est grand pour la Juventus, le dossier reste toutefois très complexe. On apprend que Chelsea est toujours à sa poursuite, alors que les Blues ne voient pas en Robert Sanchez une fiabilité au très haut niveau. Le Bayern Munich aussi suit la situation avec attention, alors que le contrat de Manuel Neuer prendra lui aussi fin en juin prochain et qu'il faut lui trouver un successeur idéal. Pour Mike Maignan, les opportunités sont bien là.