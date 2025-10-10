man united vire onana pour liberer la place a maignan iconsport 258280 0006 391650

Maignan à la Juventus, tremblement de terre à Milan

Mercato10 oct. , 15:30
parQuentin Mallet
0
En fin de contrat en juin prochain avec l'AC Milan, Mike Maignan n'a toujours pas prolongé. Au mois de janvier, il sera libre de négocier avec le club qu'il veut, une situation qui fait les affaires de la Juventus.
La carrière de Mike Maignan n'est pas passée loin de prendre un gros virage à l'issue de la saison dernière. Pendant la période exceptionnelle de mercato ouverte en marge de la Coupe du monde des clubs, Chelsea a transmis plusieurs offres à l'AC Milan pour s'offrir gardien français, alors à un an de la fin de son contrat, mais en vain. Les Rossoneri ont tout repoussé avec l'espoir de le prolonger pour mettre un terme aux convoitises. Mais arrivé au mois d'octobre, à quelques semaines de l'ouverture du mercato de janvier, la situation n'a pas évolué. Mike Maignan n'a accepté aucune offre de prolongation et semble bien parti pour évaluer les opportunités l'hiver prochain. Plusieurs cadors européens sont à l'affût, dont la Juventus, qui vient de rentrer dans la danse.
M. Maignan

M. Maignan

FranceFrance Âge 30 Gardien

UEFA Nations League

Matchs10
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Mike Maignan, parti pour rester en Italie ?

C'est en tout cas ce que nous apprend ce vendredi la Gazzetta dello Sport. Le quotidien sportif italien indique que la direction des Bianconeri s'intéresse de très près à la situation de Mike Maignan, dont le contrat prendra fin à l'issue de la saison. La perspective de recruter gratuitement un gardien doté d'une telle expérience au niveau international, mais aussi et surtout à l'échelle de la Serie A, est particulièrement alléchante. Le club de la Vieille Dame veut profiter du fait que les négociations entre le portier et l'AC Milan pour une prolongation soient au point mort pour faire irruption dans les discussions.
Si l'espoir est grand pour la Juventus, le dossier reste toutefois très complexe. On apprend que Chelsea est toujours à sa poursuite, alors que les Blues ne voient pas en Robert Sanchez une fiabilité au très haut niveau. Le Bayern Munich aussi suit la situation avec attention, alors que le contrat de Manuel Neuer prendra lui aussi fin en juin prochain et qu'il faut lui trouver un successeur idéal. Pour Mike Maignan, les opportunités sont bien là.
0
Articles Recommandés
djibril cisse traite de mauvais francais il pete les plombs icon dsc4524 371806
Equipe de France

Valbuena réapparaît, Djibril Cissé règle ses comptes

ICONSPORT_272756_0253
OM

L’OM n’a rien fait, bravo Benatia

ICONSPORT_269681_0252
Video

Le match France - Iles Féroé à suivre en direct

ICONSPORT_271025_0286
PSG

Nuno Mendes n’a qu’une option pour quitter le PSG

ICONSPORT_269681_0370
Equipe de France

La compo des Bleuets face aux Féroé (18h00 sur Youtube FFF)

Fil Info

18:30
Valbuena réapparaît, Djibril Cissé règle ses comptes
18:07
L’OM n’a rien fait, bravo Benatia
17:50
Le match France - Iles Féroé à suivre en direct
17:33
Nuno Mendes n’a qu’une option pour quitter le PSG
17:16
La compo des Bleuets face aux Féroé (18h00 sur Youtube FFF)
17:00
Mbappé désobéit, Madrid met la pression
16:30
Malick Fofana vise un énorme club après l'OL
16:00
EdF : Olivier Giroud de retour, il pose des conditions
15:00
Rennes : Habib Beye perd son clash contre les joueurs

Derniers commentaires

Nuno Mendes n’a qu’une option pour quitter le PSG

Il est actuellement le meilleur à son poste

L'OL n'a pas peur de l'OM et le crie haut et fort

On es bien d'accord... surtout que moi je suis pas confiant face à l'OM ou autre on à pas le même banc..

« On est pas sorti de la merde ! » : Govou a peur pour l’OL

N’importe quoi…

EdF : Mbappé s’autoproclame légende du foot français

Faut vraiment être un oui oui du pays des bisounours pour croire que Mr Boulard était sincère quand il a félicité le PSG et Dembele Tout Prétentieux et vaniteux qu'il est il doit être bleu marine de rage et bouffi de jalousie

EdF : Mbappé s’autoproclame légende du foot français

Gggg

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading