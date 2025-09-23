toulouse guillaume restes annonce a galatasaray iconsport 268468 0007 398242

Le Milan AC zappe Maignan, il y a mieux en Ligue 1

Serie A23 sept. , 20:40
parHadrien Rivayrand
L'AC Milan et Mike Maignan pourraient décider de se séparer dans les prochains mois. L'international français serait alors remplacé en Lombardie par un autre tricolore. 
L'AC Milan a de grandes ambitions cette saison sous les ordres de Massimilano Allegri. D'ailleurs, les pensionnaires de San Siro ont très bien débuté leur exercice et sont placés dans le wagon de tête de la Série A. Les Lombards devront néanmoins prendre des décisions fortes dans les prochaines semaines qui changeront un peu les contours de leur projet. Il faudra d'ailleurs très certainement changer de gardien de but l'été prochain lors du marché des transferts. Mike Maignan sera en fin de contrat à l'issue de la saison en cours et c'est bien un départ qu'il faut redouter à l'AC Milan. 

Un Français pour en remplacer un autre à Milan ?

Selon les informations de la presse anglaise, l'ancien portier du LOSC ou encore du PSG pourrait bien prendre la direction de la Premier League et plus précisément de Manchester United. L'AC Milan a déjà quelques profils en tête pour remplacer Mike Maignan. Et l'un d'eux évolue actuellement en Ligue 1 du côté de Toulouse. En effet, d'après Ekrem Konur, le club italien aimerait beaucoup s'attacher les services de Guillaume Restes.
Les Lombards estiment grandement le gardien de but de 20 ans, qui a déjà une belle expérience en Ligue 1. A noter que Guillaumes Restes ne sera cependant pas bradé par son club, qui souhaite récupérer entre 25 et 30 millions d'euros pour le lâcher. Outre l'AC Milan, la Juventus, Lille et le Barça sont également intéressés pas la possibilité de s'offrir Guillaume Restes. 

Lire aussi

Man United trouve sa nouvelle priorité à MilanMan United trouve sa nouvelle priorité à Milan
Le natif de Toulouse aura l'embarras du choix pour continuer sa carrière. A lui d'évaluer toutes les options mais également de continuer sur sa bonne lancée. Que ce soit au Milan ou ailleurs, le niveau et les attentes seront bien supérieurs à ce qu'il peut aujourd'hui connaitre au TéFéCé. 
Articles Recommandés
ICONSPORT_244092_0029
Bordeaux

Bordeaux victime de son succès, les points s'envolent

ICONSPORT_271584_0007
Liga

Levante - Real Madrid : les compos (21h30 sur beIN Sports 3)

ICONSPORT_271638_0124
PSG

Marcus Rashford est de retour, le PSG fonce dessus

ICONSPORT_268698_0062
OL

OL : Les arbitres français, Morton va se renseigner

Fil Info

21:00
Bordeaux victime de son succès, les points s'envolent
20:24
Levante - Real Madrid : les compos (21h30 sur beIN Sports 3)
20:20
Marcus Rashford est de retour, le PSG fonce dessus
20:00
OL : Les arbitres français, Morton va se renseigner
19:40
Surprise, Kane prépare son départ du Bayern
19:20
OM - PSG : Nayef Aguerd n'est plus le héros marseillais
19:00
TV : Carton d'audience pour Ligue 1+ et OM-PSG
18:30
Hakimi chambre l'OM et prédit l'avenir
18:00
L'OL toujours chaud sur un crack de Manchester City

Derniers commentaires

Hakimi chambre l'OM et prédit l'avenir

On a grillle oui oui mais pour ça il faut + de 30 de QI Soit fier de tes trolls

TV : Carton d'audience pour Ligue 1+ et OM-PSG

La Kermesse du lundi soir a fait combien ?

OM - PSG : Nayef Aguerd n'est plus le héros marseillais

Nous ce est pas grâce à l arbitrage

« Une honte », le classement du Ballon d’Or fait hurler

Yamal est encore très jeune, il aura l année prochaine, si il gagne le mondial y de grande chances que c'est lui

OM - PSG : Nayef Aguerd n'est plus le héros marseillais

Regarde l'action et le parisien qui s'appuie sur l'épaule d'Aguerd. Tu comprendras que c'est un juste retour de bâton car sans cette faute, c'est bien Aguerd qui aurait fait la tête du but.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading