Le Milan AC zappe Maignan, il y a mieux en Ligue 1

L'AC Milan et Mike Maignan pourraient décider de se séparer dans les prochains mois. L'international français serait alors remplacé en Lombardie par un autre tricolore.

L'AC Milan a de grandes ambitions cette saison sous les ordres de Massimilano Allegri. D'ailleurs, les pensionnaires de San Siro ont très bien débuté leur exercice et sont placés dans le wagon de tête de la Série A. Les Lombards devront néanmoins prendre des décisions fortes dans les prochaines semaines qui changeront un peu les contours de leur projet. Il faudra d'ailleurs très certainement changer de gardien de but l'été prochain lors du marché des transferts. Mike Maignan sera en fin de contrat à l'issue de la saison en cours et c'est bien un départ qu'il faut redouter à l'AC Milan.

Un Français pour en remplacer un autre à Milan ?

Selon les informations de la presse anglaise, l'ancien portier du LOSC ou encore du PSG pourrait bien prendre la direction de la Premier League et plus précisément de Manchester United. L'AC Milan a déjà quelques profils en tête pour remplacer Mike Maignan. Et l'un d'eux évolue actuellement en Ligue 1 du côté de Toulouse. En effet, d'après Ekrem Konur, le club italien aimerait beaucoup s'attacher les services de Guillaume Restes.

Les Lombards estiment grandement le gardien de but de 20 ans, qui a déjà une belle expérience en Ligue 1. A noter que Guillaumes Restes ne sera cependant pas bradé par son club, qui souhaite récupérer entre 25 et 30 millions d'euros pour le lâcher. Outre l'AC Milan, la Juventus, Lille et le Barça sont également intéressés pas la possibilité de s'offrir Guillaume Restes.

Le natif de Toulouse aura l'embarras du choix pour continuer sa carrière. A lui d'évaluer toutes les options mais également de continuer sur sa bonne lancée. Que ce soit au Milan ou ailleurs, le niveau et les attentes seront bien supérieurs à ce qu'il peut aujourd'hui connaitre au TéFéCé.