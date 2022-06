Lukaku, Lewandowski, le Bayern prépare un gros coup

Pendant que le Bayern Munich fait tout pour retenir Robert Lewandowski cet été, le club bavarois négocie en coulisse pour trouver son remplaçant. Romelu Lukaku serait le seul profil valable pour Lothar Matthäus.

Le Bayern Munich va être l’un des grands animateurs du marché des attaquants cet été ! Bien entendu, le gros dossier en cours chez le Rekordmeister concerne Robert Lewandowski. Le Polonais veut rejoindre le FC Barcelone, mais son club n’a pour le moment aucune intention de le laisser partir. Si ce départ se confirme, la légende allemande Lothar Matthäus pense qu’il n’existe qu’un joueur pour remplacer Lewandowski sur le marché: Romelu Lukaku.

C’est dans une chronique publiée sur Sky Sport Allemagne que Lothar Matthäus a livré ses impressions sur le mercato en cours au Bayern Munich. Dans un premier temps, il s’est félicité pour l’arrivée prochaine de Sadio Mané, mais pour lui, le Sénégalais ne peut pas représenter une alternative crédible à Lewandowski au poste d’avant-centre. Seul un nom s’impose naturellement pour Matthäus : « Je vois toujours Lukaku comme la seule et idéale alternative à la superstar polonaise. Ou bien Nagelsmann fait du Guardiola, et le Bayern joue avec trois attaquants, mais sans avant-centre. » a écrit l’ancien international allemand.

🔜 Done Deal and confirmed! Romelu #Lukaku to #Inter from #Chelsea on loan (€10M). Expected the paperworks tomorrow. Big Rom will have medicals and will sign the contract this week. Lukaku is back... #transfers #CFC https://t.co/A2ToEtWU35